Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 15 nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc phiên chính thức. Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng tham dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Tham dự đại hội còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đoàn đại biểu đảng bộ các địa phương cùng 358 đại biểu chính thức.

Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường nhấn mạnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng.

Đại hội tập trung tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15.

Ông Trần Quốc Cường - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu khai mạc đại hội

Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng cho biết trong nhiệm kỳ 2020-2025, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá so với bình quân khu vực, với mức tăng trưởng bình quân đạt 8,76%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng (tăng 62,79% so với năm 2020); tổng thu ngân sách địa phương đạt trên 2.000 tỷ đồng/năm.

Đặc biệt, tỉnh đã thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo. Các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được triển khai hiệu quả. Nhờ đó, đời sống đồng bào các dân tộc được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2025 còn 17,66%, giảm bình quân 3,97%/năm. Địa phương đã hoàn thành hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm, dột nát cho hơn 22.300 hộ nghèo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu

Quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Quan hệ đối ngoại được mở rộng, tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào; duy trì quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

"Điện Biên Phủ trong thời kỳ mới"

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng biểu dương những thành tích Đảng bộ tỉnh Điện Biên đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp, rủi ro, bất ổn khó dự báo, việc thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa “Điện Biên trở thành tỉnh phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững, vươn lên phát triển khá trong khu vực” là nhiệm vụ khó khăn nhưng vẻ vang.

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, nỗ lực lớn và quyết tâm cao nhất, đúng như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: Phải khơi dậy tinh thần Điện Biên - tinh thần của niềm tin tất thắng, của sự đoàn kết, quyết tâm, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và ý chí vượt lên chính mình - để làm nên một 'Điện Biên Phủ trong thời kỳ mới', chiến thắng của trí tuệ, của đổi mới và khát vọng phát triển” - ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị các đại biểu thảo luận, thống nhất cao và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Cụ thể, tỉnh Điện Biên cần tập trung huy động nguồn lực đầu tư để hoàn thiện nhanh hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống đường cao tốc kết nối, tháo gỡ “điểm nghẽn của điểm nghẽn” đối với sự phát triển của tỉnh và cả vùng Tây Bắc; tập trung phát triển không gian kinh tế theo mô hình 4 trục động lực - 3 vùng kinh tế - 4 cực tăng trưởng theo quy hoạch; chú trọng nâng cấp, xây dựng kết cấu hạ tầng bảo đảm ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai cực đoan.

Ông Nguyễn Xuân Thắng cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày tại đại hội

Bên cạnh đó là ưu tiên phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực trung tâm chính trị, hành chính tỉnh trở thành một trong những đô thị lớn của tiểu vùng Tây Bắc, là trung tâm du lịch lịch sử, văn hóa, cách mạng quốc gia, cửa ngõ giao thương với Lào và Nam Trung Quốc; tạo đột phá trong phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ.

Đồng thời, tỉnh cần xác lập mô hình tăng trưởng mới gắn với 3 trụ cột quan trọng: nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến; giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc, coi đây là nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững; phát huy vai trò người có uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần bảo vệ vững chắc đường biên, giữ gìn an ninh, trật tự biên giới quốc gia.

Ông Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ tin tưởng Đảng bộ tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Điện Biên Phủ anh hùng”, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nên kỳ tích mới, đưa Điện Biên trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực Tây Bắc, khẳng định vị thế ngày càng cao trên bản đồ phát triển quốc gia.