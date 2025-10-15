Kính thưa đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước,

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý,

Kính thưa toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh,

Kính thưa Đại hội!

Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang nỗ lực phấn đấu lập nhiều thành tích hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; được sự nhất trí của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ; hôm nay, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ tổng kết chặng đường 5 năm vừa qua, mà còn mở ra tầm nhìn mới, khẳng định khát vọng, quyết tâm đưa Thanh Hóa vươn lên trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước và đóng góp xứng đáng vào sự phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đại hội rất vinh dự, phấn khởi được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ tặng Lẵng hoa chúc mừng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, là nguồn động viên to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa. Đại hội trân trọng đón nhận, chân thành cảm ơn và xin hứa với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư và đồng chí Thủ tướng Chính phủ sẽ tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: CTV

Kính thưa Đại hội!

Đại hội rất vui mừng, phấn khởi và nồng nhiệt chào đón đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam, thay mặt Bộ Chính trị Trung ương Đảng về dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội. Xin Đại hội nồng nhiệt chào mừng!

Đại hội vui mừng, phấn khởi và nồng nhiệt chào mừng đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã về dự và chung vui với Đại hội.

Đại hội vui mừng, phấn khởi và nồng nhiệt chào mừng đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã về dự và chung vui với Đại hội.

Đại hội vui mừng, phấn khởi và nồng nhiệt chào mừng đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội đã về dự và chung vui với Đại hội.

Đại hội vui mừng, phấn khởi và nồng nhiệt chào mừng đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã về dự và chung vui với Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng đã về dự với Đại hội:

+ Đồng chí Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo;

+ Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương;

+ Đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an;

+ Đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;

+ Đồng chí Lê Quốc Minh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam;

+ Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản;

+ Đồng chí Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đề nghị Đại hội nồng nhiệt chào mừng các đồng chí!

Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo các Ban, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo các Uỷ ban của Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương; lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Nghệ An, Đà Nẵng, Ninh Bình, Lâm Đồng, Sơn La; lãnh đạo các Tập đoàn kinh tế, các ngân hàng, doanh nghiệp lớn đã và đang đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá về dự và động viên Đại hội.

Đại hội vui mừng chào đón những người con của quê hương Thanh Hóa hiện là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí tướng lĩnh công an, quân đội và đại diện Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, với tình cảm quê hương “nghĩa nặng, tình sâu” về dự, chung vui với Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đồng chí nguyên Bí thư, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy; nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 đã chuyển công tác, nghỉ hưu; đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; các đồng chí lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại biểu các dân tộc, tôn giáo, các hội, hiệp hội trong tỉnh đã về dự với Đại hội.

Đại hội chào mừng cán bộ, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và của tỉnh đã đến dự, đưa tin, tuyên truyền và cổ vũ cho Đại hội.

Sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của các quý vị đại biểu, khách quý là sự quan tâm, nguồn động viên và cổ vũ lớn lao đối với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa.

Đặc biệt, Đại hội xin nhiệt liệt chào mừng 486 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 240 nghìn đảng viên, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và quyết tâm đổi mới của toàn Đảng bộ đã về dự Đại hội.

Một lần nữa, tôi đề nghị Đại hội chúng ta nồng nhiệt chào mừng, chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe đồng chí Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí đại biểu, khách quý đã về dự Đại hội.

Kính thưa Đại hội!

Trong giờ phút trang trọng này, với niềm kính yêu và lòng biết ơn vô hạn, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới - Vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Sinh thời, Người đã có bốn lần về thăm Thanh Hóa, dành cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh nhà những tình cảm sâu sắc, sự quan tâm đặc biệt và những lời căn dặn thiêng liêng nhất.

Chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ cách mạng tiền bối, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã cống hiến, hi sinh vì sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kính thưa Đại hội!

Trong những ngày tháng vừa qua, liên tiếp hai cơn bão số 10, số 11 kết hợp với mưa lũ lớn trên diện rộng đã gây ảnh hưởng nặng nề đến các địa phương trong tỉnh và các tỉnh, thành bạn, gây thiệt hại về người và tài sản. Đại hội xin gửi lời chia buồn, cảm thông sâu sắc đến các gia đình có thân nhân bị mất, bị thương, bị thiệt hại về tài sản và gửi lời thăm hỏi ân cần nhất đến toàn thể Nhân dân vùng bị ảnh hưởng do bão và mưa lũ gây ra.

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý,

Kính thưa Đại hội,

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng; đó là thời điểm Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc của tỉnh đã thực hiện thắng lợi nhiều chương trình, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, đặc biệt là các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tạo được nhiều dấu ấn rõ nét, góp phần vào những thành tựu chung của đất nước và làm cơ sở, tiền đề để tỉnh Thanh Hóa vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Tuy nhiên, chặng đường phía trước còn không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo để vượt qua. Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, Đại hội phải thực hiện 04 nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là:

Thứ nhất, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19; trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật để kiểm điểm, đánh giá khách quan, khẳng định những thành tích, kết quả đã đạt được; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; đồng thời, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2025 - 2030 và những năm tiếp theo; quyết tâm phấn đấu đến năm 2030 Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.

Thứ hai, thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa trong việc tham gia, góp ý vào những vấn đề trọng đại của Đảng, của đất nước.

Thứ ba, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội có nhiệm vụ lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo; có uy tín trong Đảng bộ và trong xã hội; có tầm nhìn chiến lược; có khả năng tiếp cận và xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; có khả năng tập hợp và đoàn kết nội bộ, để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá 20, đủ sức lãnh đạo Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa thực hiện thắng lợi mục tiêu to lớn mà Đại hội sẽ quyết định.

Thứ tư, Đại hội có nhiệm vụ bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh để tham gia, đóng góp vào những công việc trọng đại của Đảng, của đất nước trong thời kỳ mới.

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý,

Thưa toàn thể Đại hội,

Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng hào hùng của quê hương và bề dày truyền thống gần 1.000 năm Danh xưng Thanh Hóa; kế thừa những thành tựu đạt được, với phương châm Đại hội là “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc của tỉnh, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thực hiện tốt nội dung, chương trình Đại hội đã đề ra, góp phần để Đại hội thành công tốt đẹp.

Với niềm tin tưởng sâu sắc, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Xin trân trọng kính chúc đồng chí Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu, khách quý sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!