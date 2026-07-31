Kết nối để đào tạo những gì xã hội cần

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (TUEBA) định hướng không lựa chọn đào tạo trong một "không gian khép kín", mà từng bước mở rộng giảng đường tới doanh nghiệp, địa phương và cộng đồng. Mỗi chương trình hợp tác không chỉ là sự đồng hành giữa các bên mà còn trở thành một phần của quá trình đào tạo, giúp sinh viên được học từ thực tiễn, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và tích lũy kinh nghiệm ngay từ những năm đầu đại học.

Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam chia sẻ những xu hướng mới của ngành và hành trang nghề nghiệp cần thiết, tiếp thêm động lực để sinh viên TUEBA tự tin bước vào thị trường lao động

TUEBA tham gia Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa các hiệp hội, trường đại học và doanh nghiệp

Với TUEBA, giá trị của một mối quan hệ hợp tác không được đo bằng số lượng văn bản ký kết, mà bằng những cơ hội học tập, trải nghiệm và việc làm mà sinh viên nhận được. Chính từ cách tiếp cận ấy, doanh nghiệp không còn là điểm đến sau tốt nghiệp, mà đã trở thành một phần của giảng đường ngay từ những năm đầu đại học.

Khi doanh nghiệp trở thành một phần của giảng đường

Thay vì chờ đến năm cuối mới tiếp cận nhà tuyển dụng, sinh viên TUEBA được kết nối với môi trường nghề nghiệp ngay từ những năm đầu đại học thông qua chuỗi tọa đàm, talkshow, workshop, seminar chuyên đề, các chương trình giao lưu với doanh nhân, chuyên gia và cựu sinh viên thành đạt

Để những kết nối mang lại giá trị thực chất, TUEBA bắt đầu từ việc đổi mới chương trình đào tạo. Nhà trường thường xuyên phối hợp với doanh nghiệp, chuyên gia và nhà tuyển dụng rà soát chuẩn đầu ra, cập nhật học phần, bổ sung các chuyên đề theo xu hướng phát triển của từng lĩnh vực, bảo đảm nội dung đào tạo ngày càng tiệm cận yêu cầu của thị trường lao động.

Sinh viên TUEBA thực hành livestream bán hàng trên các sàn thương mại điện tử tại phòng livestream hiện đại của Nhà trường, đưa hoạt động đào tạo đến gần hơn với thực tiễn kinh doanh số

Không dừng lại ở những chia sẻ trên giảng đường, không gian học tập còn được mở rộng tới doanh nghiệp. Sinh viên nhiều ngành đào tạo được tham quan, trải nghiệm thực tế ngay từ năm thứ hai, trực tiếp quan sát quy trình vận hành, gặp gỡ nhà tuyển dụng và tìm hiểu yêu cầu của từng vị trí việc làm.

Ngày hội Kết nối doanh nghiệp và Tuyển dụng được TUEBA tổ chức thường niên,

tạo cầu nối để sinh viên gặp gỡ doanh nghiệp.

Song song với đó, Ngày hội Kết nối doanh nghiệp và Tuyển dụng việc làm được tổ chức đã trở thành cầu nối giữa sinh viên với hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Không chỉ mở ra cơ hội thực tập và việc làm, chương trình còn giúp Nhà trường nắm bắt nhu cầu nhân lực của thị trường để tiếp tục điều chỉnh hoạt động đào tạo theo hướng sát thực tiễn. Hiệu quả của mô hình này được phản ánh qua tỷ lệ 95,2% sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên môn.

Khi tri thức đồng hành cùng sự phát triển của địa phương

Nếu doanh nghiệp mang đến cho sinh viên những trải nghiệm nghề nghiệp và nhịp đập của thị trường lao động, thì địa phương lại trở thành "phòng thí nghiệm thực tiễn", nơi những kiến thức được học trên giảng đường được vận dụng để giải quyết các vấn đề của cộng đồng và tạo ra những giá trị thiết thực cho xã hội.

Nhà tuyển dụng trực tiếp trao đổi, phỏng vấn và tuyển chọn những ứng viên tiềm năng trong số sinh viên TUEBA ngay tại Ngày hội Kết nối doanh nghiệp và Tuyển dụng

Bên cạnh mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, TUEBA chủ động phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn và chuyển giao tri thức gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Từ hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ ứng dụng thương mại điện tử, livestream bán hàng, chuyển đổi số đến tư vấn phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng thương hiệu và nâng cao năng lực quản trị, Nhà trường từng bước đưa kết quả đào tạo và nghiên cứu phục vụ trực tiếp cho thực tiễn.

(Nguồn: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên)