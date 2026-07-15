Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thừa ủy quyền của Chính phủ, trình bày tóm tắt tờ trình, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết việc sửa đổi, bổ sung luật hướng tới mục tiêu khơi thông, giải phóng tối đa các nguồn lực xã hội, giải quyết các điểm nghẽn; tạo hành lang pháp lý thông thoáng, minh bạch để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam thông qua tiếp cận thị trường lao động trình độ cao ở nước ngoài...

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình trình bày tờ trình. Ảnh: QH

Về thủ tục hành chính, dự thảo luật lược bỏ những quy định không cần thiết nhằm khơi thông nguồn lực xã hội, nâng cao tính chủ động, linh hoạt của doanh nghiệp, đặc biệt trong việc tuyển chọn, đào tạo, chuẩn bị nguồn lao động hướng đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trên thị trường lao động quốc tế.

Đồng thời, dự thảo bổ sung quy định về điều kiện cấp giấy phép, hạn chế doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy phép do vi phạm pháp luật nhưng vẫn "lách luật" để tiếp tục đề nghị cấp giấy phép cho doanh nghiệp khác.

Giảm dần tỷ trọng đưa người lao động phổ thông đi làm việc ở nước ngoài

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết có ý kiến đề nghị bổ sung phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng đối với các trường hợp: người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thời vụ; việc triển khai các thỏa thuận hợp tác lao động giữa các địa phương của Việt Nam và địa phương của nước tiếp nhận lao động; lao động khu vực biên giới, lao động qua biên giới làm việc theo thời vụ hoặc không theo hợp đồng.

Tuy nhiên, theo Thường trực cơ quan thẩm tra, đây là những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn, một số nội dung đang được triển khai thí điểm theo Nghị quyết của Chính phủ, còn trường hợp lao động qua biên giới không theo hợp đồng không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật này.

Do đó, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, đánh giá đầy đủ kết quả thí điểm và nghiên cứu bổ sung khi sửa đổi toàn diện luật.

Bên cạnh đó, Thường trực Ủy ban đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung chính sách Nhà nước đưa chuyên gia, lao động chất lượng cao đi làm việc ở nước ngoài; định hướng giảm dần tỷ trọng đưa người lao động phổ thông, lao động chưa qua đào tạo đi làm việc ở nước ngoài gắn với chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia và yêu cầu bảo đảm nguồn lao động cho thị trường lao động trong nước.

Thường trực cơ quan thẩm tra cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, bổ sung quy định nghiêm cấm hành vi tư vấn sai sự thật, tư vấn gian dối hoặc cung cấp thông tin sai lệch nhằm lừa dối người lao động.

Về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp dịch vụ, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành các quy định dự thảo luật nhằm tăng cường công khai, minh bạch thông tin và bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị giữ nguyên trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc hướng dẫn người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, nghiên cứu quy định cụ thể hơn về thời hạn hoặc tiêu chí thực hiện nghĩa vụ báo cáo hoặc giao Chính phủ quy định chi tiết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: QH

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh lưu ý về việc rà soát các hành vi nghiêm cấm, trách nhiệm của doanh nghiệp và chính quyền cấp xã. Dự thảo luật cần quy định rõ nghĩa vụ báo cáo, hỗ trợ pháp lý và xử lý các vụ việc, tình huống khẩn cấp ảnh hưởng đến người lao động như vấn đề doanh nghiệp lừa đảo, đồng thời nghiên cứu để tăng chế tài với hành vi này.

Bà nhấn mạnh yêu cầu cắt giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp phép, giảm gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp dịch vụ và người tham gia xuất khẩu lao động.