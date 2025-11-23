Vụ việc xảy ra gần San Martín de los Andes (Argentina) trên tuyến đường 237 trong hành trình siêu xe Ferrari Cavalcade, một trong những sự kiện độc quyền, xa xỉ bậc nhất của Ferrari, dành riêng cho nhóm chủ xe Ferrari VIP và khách mời đặc biệt của hãng trên toàn thế giới. Đa số người tham gia sự kiện là dân chơi giàu có và các tỷ phú.

Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, chiếc siêu xe Ferrari Purosangue màu trắng do một tài xế cao tuổi cùng ba xe khác trong đoàn đã vượt lên, đi vào làn đường ngược chiều với tốc độ khoảng 124 mph (200 km/h).

Sau đó, không rõ lý do gì, chiếc Ferrari Purosangue bỗng mất lái, trượt đi khoảng 400 mét, lộn nhiều vòng và đâm vào một cây thông bên đường. May mắn, cả tài xế và hành khách - đều là công dân Mỹ - không bị thương nghiêm trọng.

Theo báo cáo từ nhà chức trách, tài xế cao tuổi cảm thấy mình bị tụt lại phía sau đoàn xe nên đã đạp ga tăng tốc để bắt kịp, sau đó thì xảy ra tai nạn.

Tuy nhiên, nhiều người tham gia sự kiện Ferrari Cavalcade đã bị cảnh sát phạt vì lái xe quá tốc độ, đe dọa tính mạng người khác.

Luciana Ortiz Luna, Thư ký Cơ quan quản lý Khẩn cấp và an toàn của Neuquén, cho biết, các cơ quan chức năng đã hủy bỏ sự kiện ngay sau vụ tai nạn xảy ra.

“Một sự kiện đáng lẽ ra vui vẻ đã biến thành thảm họa. Chúng tôi đã cảnh báo các tài xế Ferrari không được phép thực hiện các pha lái liều lĩnh. Thật đáng tiếc, họ lái xe thiếu an toàn suốt hành trình", bà Ortiz Luna cho biết.

Sau đó, cơ quan chức năng quyết định không cho bất kỳ chiếc Ferrari nào di chuyển trong khu vực nếu không có xe cảnh sát hộ tống, nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả người tham gia và khán giả.

Theo Carscoops

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!