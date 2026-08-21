Thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ - SME đã cho thấy, việc phổ biến kiến thức và giải pháp an ninh mạng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có tác động trực tiếp đến giảm nghèo thông tin, giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng tiếp cận và khai thác môi trường số an toàn; qua đó sẽ thúc đẩy sự phát triển bền vững của các đơn vị trong thời đại số.

Nằm trong chuỗi hoạt động đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - NCA, ngày 21/8, diễn đàn “Tương lai số an toàn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” được Tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam - Cơ quan ngôn luận của NCA, Quỹ châu Á và Đại học Duy Tân đồng tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động "Vì một tương lai số an toàn cho doanh nghiệp” tại diễn đàn tương lai số an toàn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được tổ chức tại Đà Nẵng ngày 21/8.

Hướng tới mục tiêu đưa các thông điệp, kiến thức và giải pháp về an toàn, an ninh mạng đến gần doanh nghiệp hơn, đặc biệt là SME tại khu vực miền Trung, diễn đàn có các điểm nhấn nổi bật gồm: Lễ phát động “Vì một tương lai số an toàn cho doanh nghiệp”; ra mắt “Cẩm nang An ninh mạng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ”; khảo sát nhanh về mức độ sẵn sàng an toàn số của doanh nghiệp; cùng chuỗi tham luận, đối thoại chuyên sâu về bảo vệ dữ liệu, phòng chống tấn công mạng, ứng dụng AI an toàn và xây dựng năng lực phòng thủ phù hợp với SME.

Trao đổi tại diễn đàn, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - A05 (Bộ Công an), Trưởng ban An ninh dữ liệu và Bảo vệ dữ liệu cá nhân của NCA nhấn mạnh rằng: Các doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy “có giải pháp bảo mật” sang “có năng lực bảo vệ thực sự”, coi an ninh mạng không chỉ là yêu cầu tuân thủ mà phải trở thành một thành tố trong năng lực quản trị, uy tín và sức cạnh tranh của đơn vị.

Ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng NCA kêu gọi các cơ quan quản lý, tổ chức, hiệp hội, cơ sở đào tạo, cộng đồng chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ cùng chung tay xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; giúp doanh nghiệp có thể tiếp cận kiến thức, công cụ và giải pháp phù hợp với quy mô, nguồn lực và mức độ rủi ro của mình.

Nhấn mạnh yêu cầu “Chuyển đổi số phải gắn với an toàn; phát triển công nghệ phải đi cùng trách nhiệm”, ông Vũ Duy Hiền cũng khẳng định rằng sự tăng trưởng, phát triển trên không gian số chỉ có thể bền vững khi được xây dựng trên nền tảng của niềm tin.

Cũng theo đại diện NCA, doanh nghiệp không nhất thiết phải bắt đầu bằng những hệ thống bảo mật quy mô lớn hay khoản đầu tư vượt quá khả năng. Điều quan trọng là bắt đầu đúng, ưu tiên đúng và từng bước hình thành năng lực tự bảo vệ, từ nhận diện tài sản và rủi ro, bảo vệ dữ liệu, nâng cao nhận thức người lao động đến chuẩn bị phương án ứng phó khi xảy ra sự cố.

“Cẩm nang An ninh mạng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” được xây dựng theo hướng ngắn gọn, dễ tiếp cận và có khả năng áp dụng trong thực tế.

Một điểm nhấn của diễn đàn tại Đà Nẵng là lễ phát động “Vì một tương lai số an toàn cho doanh nghiệp”, được đánh dấu bằng nghi thức kích hoạt thông điệp cùng hành động vì an toàn số. Theo đó, khuyến khích mỗi doanh nghiệp bắt đầu ngay từ những việc cụ thể, vừa sức và có thể triển khai trong thực tế, thay vì chờ đến khi có đủ ngân sách, nhân sự hoặc chỉ xử lý sau khi sự cố đã xảy ra.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ diễn đàn, “Cẩm nang An ninh mạng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” đã chính thức ra mắt. Được xây dựng theo hướng ngắn gọn, dễ tiếp cận và có khả năng áp dụng trong thực tế, cẩm nang giúp lãnh đạo và người lao động trong doanh nghiệp từng bước rà soát những nội dung thiết yếu như: Quản lý tài khoản và phân quyền truy cập; bảo vệ và sao lưu dữ liệu; nâng cao nhận thức của nhân viên; nhận diện các nguy cơ phổ biến; chuẩn bị phương án ứng phó khi xảy ra sự cố.