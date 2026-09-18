Cuối tuần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ lên đường tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Mỹ.

Phiên họp của Đại hội đồng năm nay có chủ đề “Khôi phục lòng tin, định hướng chuyển đổi: Một Liên Hợp quốc hành động hiệu quả vì tất cả mọi người".

Bên cạnh phiên thảo luận chung cấp cao, các lãnh đạo sẽ tham dự, thảo luận tại nhiều sự kiện có ý nghĩa, trong đó có chủ đề quyền phát triển, biến đổi khí hậu và chuyển đổi công bằng, nước biển dâng, phòng chống và ứng phó với đại dịch, cũng như giải trừ vũ khí hạt nhân.

Điều phối viên thường trú Liên Hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis nhìn nhận việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự phiên thảo luận gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng mà Việt Nam dành cho Liên Hợp quốc và chủ nghĩa đa phương.

Điều phối viên thường trú Liên Hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis trả lời phỏng vấn

Bà Pauline Tamesis chia sẻ, trong Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định: "Việt Nam ủng hộ hệ thống đa phương bình đẳng và công bằng với Liên Hợp quốc làm trung tâm". Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối cho hợp tác và đối thoại, sẵn sàng tham gia ngày càng thiết thực hơn vào việc xử lý các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế.

Việt Nam cam kết mạnh mẽ đối với những giá trị chung về hòa bình, hợp tác, chủ nghĩa đa phương và phát triển bền vững, đồng thời có những đóng góp quan trọng đối với an ninh quốc tế...

Những cam kết này cho thấy hành trình phát triển của Việt Nam và mối quan hệ giữa Việt Nam với Liên Hợp quốc.

Điều phối viên thường trú Liên Hợp quốc đánh giá, từ một đất nước bước ra khỏi chiến tranh, bị cô lập, Việt Nam đã trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao, kinh tế hội nhập sâu rộng và đối tác ngày càng tích cực trong các vấn đề khu vực, toàn cầu.

Bà cho rằng, Việt Nam đang chuyển từ vị thế một quốc gia thụ hưởng hợp tác quốc tế sang một quốc gia tích cực đóng góp vào các giải pháp toàn cầu, thông qua hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc, tham gia tại các thể chế đa phương, những cam kết về phát triển bền vững, hành động vì khí hậu và quản trị AI, cũng như tinh thần sẵn sàng đóng góp vào đối thoại và xây dựng đồng thuận.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự phiên thảo luận chung lần này không chỉ có ý nghĩa quan trọng với quan hệ Liên Hợp quốc - Việt Nam mà đây còn là cơ hội để Việt Nam đưa quan điểm, kinh nghiệm và khát vọng trong các cuộc thảo luận toàn cầu ở thời điểm bước ngoặt của chủ nghĩa đa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên Hợp quốc khóa 79, tháng 9/2024. Ảnh: TTXVN

Liên Hợp Quốc đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Ở chiều ngược lại, Liên Hợp quốc cũng hỗ trợ các mục tiêu phát triển của Việt Nam, trong khi Việt Nam đóng góp kinh nghiệm, vai trò dẫn dắt và các giải pháp cho chương trình nghị sự chung của thế giới.

Bà Pauline Tamesis nhấn mạnh, khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Liên Hợp quốc mong muốn đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu tầm nhìn 2045. Liên Hợp quốc sẽ tiếp tục cung cấp kiến thức, chuyên môn và các quan hệ đối tác toàn cầu để hỗ trợ Việt Nam. Những kinh nghiệm, sáng kiến và giải pháp của Việt Nam ngày càng có thể đóng góp cho tiến bộ khu vực và toàn cầu.

Trong phát biểu khai mạc phiên họp Đại hội đồng, Tổng Thư ký Liên Hợp quốc António Guterres đã nhấn mạnh: “Tái thiết lập niềm tin vào hệ thống đa phương là thách thức mang tính định hình của thời đại chúng ta”.

Tổng Thư ký cũng bày tỏ thông qua đối thoại, ngoại giao và hợp tác có thể tái tạo niềm tin và chuyển hóa niềm tin ấy thành một tương lai hòa bình, bền vững và công bằng hơn cho tất cả mọi người.

Thế giới đang ở trong giai đoạn đầy bất định khi xung đột và chia rẽ địa chính trị, đói nghèo và bất bình đẳng dai dẳng, tác động khí hậu ngày càng nghiêm trọng, làn sóng di cư kỷ lục, các nguồn lực cho phát triển và nhân đạo suy giảm, cùng tốc độ thay đổi chóng mặt của công nghệ trong đó có trí tuệ nhân tạo.

Bà Pauline Tamesis cho rằng, với chủ đề của phiên thảo luận năm nay thì khôi phục niềm tin không chỉ dừng lại ở việc tái khẳng định cam kết đối với chủ nghĩa đa phương, niềm tin phải được gây dựng từ kết quả thực chất.

Hợp tác quốc tế có thể ngăn ngừa xung đột, các quốc gia cần tôn trọng luật pháp quốc tế và quyền con người; đồng thời đẩy nhanh phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tổng Thư ký Liên Hợp quốc António Guterres cùng đại biểu các nước tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) hồi tháng 10/2025. Ảnh: Phạm Hải

Sự đoàn kết toàn cầu và hành động tập thể cần bảo đảm rằng các bước chuyển dịch lớn như chuyển đổi xanh và chuyển đổi số nhằm phục vụ tất cả mọi người và không bỏ ai lại phía sau.

"Chúng ta cần một Liên Hợp quốc hiệu quả, gắn kết và thích ứng linh hoạt hơn; một Liên Hợp quốc được trang bị tốt hơn để biến các cam kết toàn cầu thành những cải thiện hữu hình trong đời sống của người dân", Bà Pauline Tamesis khẳng định.

Liên Hợp quốc tiếp tục là nơi quy tụ thế giới cùng nhau đối mặt với những thách thức chung.