Chiều tối 1/9, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh mở rộng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO plus) tại Thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân vui mừng khi gặp Tổng Thư ký António Guterres - người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam luôn đánh giá cao những đóng góp to lớn của Liên Hợp Quốc và cá nhân Tổng Thư ký đối với hòa bình, ổn định toàn cầu.

Việt Nam ủng hộ Liên Hợp Quốc phát huy vai trò trung tâm trong duy trì hòa bình, an ninh quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế; đồng thời ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực cải tổ hệ thống Liên Hợp Quốc theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres. Ảnh: TTXVN

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Liên Hợp Quốc vào năm 2027, Phó Chủ tịch nước đề xuất hai bên sớm hoàn tất xây dựng Khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững giai đoạn 2027-2031. Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện, hỗ trợ nếu Liên Hợp Quốc có nhu cầu đặt thêm trụ sở cơ quan, tổ chức tại Việt Nam.

Thông tin về những định hướng phát triển của Việt Nam, Phó Chủ tịch nước đề nghị Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường tiếp cận các nguồn tài chính xanh và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi năng lượng công bằng nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số, phấn đấu trở thành nước phát triển vào năm 2045.

Tổng Thư ký António Guterres trân trọng gửi lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nhấn mạnh "Việt Nam luôn ở trong tim tôi"; đồng thời nhắc lại kỷ niệm thời thanh niên tham gia phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam.

Chúc mừng những thành tựu của Việt Nam, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh Việt Nam luôn là đối tác tiên phong, là động lực thúc đẩy hợp tác đa phương trong hệ thống Liên Hợp Quốc, nhất là những đóng góp thực chất trong hoạt động gìn giữ hòa bình và tiến trình chuyển đổi năng lượng công bằng.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc khẳng định, sẽ chỉ đạo các cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tăng cường hỗ trợ Việt Nam về chuyển đổi số, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, cũng như tích cực hỗ trợ Việt Nam tăng tỷ lệ người Việt Nam làm việc ở Liên Hợp Quốc.

Về vấn đề khu vực và quốc tế, Tổng Thư ký cho biết, Liên Hợp Quốc đang nỗ lực thúc đẩy cải tổ hệ thống tài chính quốc tế để hỗ trợ cho các nước đang phát triển; đồng thời khẳng định lập trường nhất quán ủng hộ việc bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đã gặp Tổng Thư ký Hội nghị về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) Kairat Sarybay.

Trong bối cảnh phức tạp hiện nay, Phó Chủ tịch nước chúc mừng CICA sau chặng đường 30 năm phát triển đã thực sự trở thành một cơ chế thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin giữa các quốc gia nhằm đề cao chủ nghĩa đa phương, ngăn ngừa xung đột, giải quyết hòa bình tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Tổng Thư ký CICA Kairat Sarybay. Ảnh: TTXVN

Là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng tham gia đóng góp vào các hoạt động của CICA vì mục tiêu hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển bền vững ở châu Á; trong đó có Hội nghị thượng đỉnh CICA lần thứ 7 dự kiến diễn ra tại Baku, Azerbaijan vào tháng 10/2026, cũng như nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa CICA với các tổ chức quốc tế, khu vực, trong đó có ASEAN.

Tổng Thư ký CICA Kairat Sarybay đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Việt Nam trong việc đề cao các giá trị, nguyên tắc cơ bản của CICA về coi trọng chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế, cũng như ủng hộ nỗ lực kết nối, mở rộng hợp tác của CICA với các tổ chức khu vực, trong đó có ASEAN.

Tổng Thư ký cũng điểm lại những thành tựu nổi bật của CICA thời gian qua, bao gồm việc kiện toàn bộ máy Ban Thư ký, tổ chức các chuyến thăm và làm việc của Ban Thư ký tại khu vực Đông Nam Á...

Tổng Thư ký cũng thông tin một số ưu tiên của CICA trong thời gian tới, trong đó có việc thông qua một số văn kiện cấp cao quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh, bầu chọn Chủ tịch và Tổng Thư ký CICA nhiệm kỳ tiếp theo.