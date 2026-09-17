Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho hay, tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng, có một số cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nước, các đối tác và tổ chức quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ có một số cuộc gặp lãnh đạo chính quyền và Quốc hội Mỹ.

Trong chuyến thăm Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hội kiến Toàn quyền Canada, hội đàm với Thủ tướng Canada, hội kiến lãnh đạo Quốc hội Canada cũng như các hoạt động song phương quan trọng khác.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng thông tin tại họp báo chiều nay

Người phát ngôn cho biết, kể từ khi gia nhập Liên Hợp Quốc vào năm 1977, quan hệ giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, từ thúc đẩy phát triển bền vững, giữ gìn hòa bình đến an ninh quốc tế, ứng phó thách thức toàn cầu.

Trong suốt quá trình tham gia tổ chức lớn nhất thế giới, Việt Nam đã chủ động đề xuất các sáng kiến, đóng góp thiết thực vào nỗ lực chung, đảm nhiệm nhiều trọng trách tại các cơ quan, diễn đàn quan trọng của Liên Hợp Quốc và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Người phát ngôn nêu rõ, Việt Nam đang tiếp tục ứng cử và đảm nhiệm các vai trò quan trọng tại các cơ chế khác nhau của Liên Hợp Quốc.

Nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ có các hoạt động song phương tại Mỹ.

Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ duy trì đà phát triển tích cực; quan hệ chính trị - ngoại giao tiếp tục được tăng cường qua các chuyến trao đổi, tiếp xúc các cấp.

Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư duy trì tăng trưởng; hợp tác an ninh - quốc phòng đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh.

Hợp tác khoa học - công nghệ mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng hạt nhân và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Mỹ coi trọng vai trò và phối hợp với Việt Nam trong xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Trong khi đó quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Canada duy trì phát triển ổn định, thực chất. Tuy nhiên hai nước còn rất nhiều dư địa để phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Canada đang ưu tiên phát triển năng lượng, khoáng sản chiến lược, trí tuệ nhân tạo và nông nghiệp công nghệ cao, trong khi Việt Nam đẩy mạnh nâng cấp nền công nghiệp, phát triển kinh tế số và kinh tế xanh. Sự tương đồng về nhu cầu, lợi ích và định hướng phát triển tạo lợi thế đưa quan hệ hai nước lên tầm mức mới hơn.

Đổi mới tư duy và cách tiếp cận đối ngoại

Thời gian gần đây, lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng. Báo chí đề nghị cho biết đối ngoại Việt Nam đã có những chuyển biến trong tư duy và cách tiếp cận đối ngoại hiện nay?

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao chia sẻ, triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng, thời gian qua lãnh đạo Đảng, Nhà nước có nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao. Những hoạt động đối ngoại đó có ý nghĩa quan trọng trên cả bình diện song phương và đa phương.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng đón nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao các nước sang thăm.

Bà Phạm Thu Hằng nhìn nhận, có sự đổi mới tư duy trong triển khai đường lối đối ngoại.

"Chúng ta có thể thấy được rõ nét nhất đổi mới tư duy đầu tiên đó là Đại hội Đảng 14 đã xác định và nâng tầm vai trò tiên phong, nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại; qua đó đối ngoại phục vụ hiệu quả và thiết thực những mục tiêu phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Đối ngoại và hợp tác quốc tế phải tạo ra nguồn lực và năng lượng để phát triển đất nước; kiến tạo được sức mạnh quốc gia. Đối ngoại còn thể hiện rõ nội hàm tự chủ chiến lược trong từng chuyến thăm và trong từng thỏa thuận; phải dự án hóa được những thỏa thuận, cam kết thành những sản phẩm cụ thể, hiệu quả, thiết thực", người phát ngôn phân tích.

Sau mỗi hoạt động đối ngoại cấp cao thì các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam phải cụ thể hóa thỏa thuận cấp cao thành chương trình, kế hoạch, dự án phục vụ cho lĩnh vực, ngành và địa phương mình.