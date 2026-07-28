Sơn La

Tạo thuận lợi cho người dân sử dụng các dịch vụ thiết yếu

Theo “Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, mạng bưu chính là một hợp phần của hạ tầng thông tin và truyền thông, được phát triển hướng mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, mở rộng không gian hoạt động mới, bảo đảm mọi người dân trên cả nước đều có quyền được tiếp cận và sử dụng dịch vụ bưu chính ổn định, có chất lượng với giá cước hợp lý; đồng thời chủ động tham gia cung ứng các dịch vụ hỗ trợ và thúc đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Thời gian qua, Vietnam Post đã tích cực phối hợp với các địa phương để tạo thuận lợi cho người dân nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa trong việc tiếp cận các thông tin, dịch vụ thiết yếu.

Với vai trò là doanh nghiệp bưu chính được nhà nước chỉ định duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng và cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, thời gian qua, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam – Vietnam Post đã tích cực phối hợp với các địa phương để thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, góp phần thu hẹp khoảng cách số, thông qua việc tạo thuận lợi cho người dân nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa trong việc tiếp cận các thông tin, dịch vụ thiết yếu, mở rộng cơ hội sinh kế, từ đó hướng tới giảm nghèo bền vững.

Tiếp tục hiện thực hóa định hướng trên, ngày 28/7, Vietnam Post đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 với UBND tỉnh Sơn La - Một trong 15 tỉnh thuộc danh sách các tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới hướng tới thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đưa các tiện ích thiết yếu đến gần người dân hơn, đặc biệt là các cộng dân cư hiện sinh sống tại nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post cho biết Bưu điện Việt Nam đang chuyển mình để đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số.

Ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post cho biết, trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Vietnam Post đang chuyển đổi từ doanh nghiệp bưu chính truyền thống sang doanh nghiệp công nghệ bưu chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiện đại hóa hoạt động và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số.

“Một nhiệm vụ trọng tâm đang được chúng tôi tập trung phát triển hạ tầng phục vụ Chính phủ số, logistics và thương mại điện tử, tài chính bưu chính, an sinh xã hội và hạ tầng bưu chính công cộng phục vụ cộng đồng. Chúng tôi tin tưởng rằng, sự kết hợp giữa năng lực quản lý của chính quyền với hạ tầng, công nghệ và kinh nghiệm tổ chức dịch vụ của Bưu điện Việt Nam sẽ tạo thêm động lực mới cho sự phát triển của tỉnh Sơn La”, ông Nguyễn Trường Giang chia sẻ.

Phát triển hạ tầng dịch vụ số thiết yếu tại cơ sở

Trong phát biểu tại lễ ký kết hợp tác giai đoạn 2026 – 2030, ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khẳng định, hiện nay mạng bưu chính không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyển phát mà còn là hạ tầng kết nối chính quyền với người dân. Với mạng lưới rộng khắp và kinh nghiệm triển khai dịch vụ hành chính công, an sinh xã hội, thương mại điện tử, Bưu điện Việt Nam đang có nhiều điều kiện để đồng hành cùng Sơn La trong chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo thống kê, Vietnam Post hiện có gần 12.000 điểm phục vụ trên toàn quốc; hằng năm tiếp nhận, luân chuyển và trả kết quả hơn 19 triệu hồ sơ thủ tục hành chính; quản lý, chi trả hơn 7 triệu người hưởng các chế độ an sinh xã hội; vận hành hơn 7.000 điểm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và trực tiếp tham gia mô hình chuyển giao một số công đoạn giải quyết thủ tục hành chính tại 14 tỉnh, thành phố.

Riêng tại Sơn La, giai đoạn 2017 - 2025, Bưu điện tỉnh đã tiếp nhận, chuyển trả gần 1,3 triệu hồ sơ hành chính; bố trí nhân viên thực hiện nhiệm vụ tại 75 Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số của tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La và lãnh đạo Vietnam Post ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

Theo thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới, UBND tỉnh Sơn La và Vietnam Post sẽ phối hợp phát triển mạng bưu chính công cộng trở thành hạ tầng dịch vụ số thiết yếu tại cơ sở; mở rộng cung ứng dịch vụ hành chính công và bưu chính công ích, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận, số hóa, luân chuyển và trả kết quả thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, giai đoạn 2026 - 2030, một nội dung tiếp tục được Vietnam Post đặc biệt quan tâm để triển khai tốt là cung ứng dịch vụ bưu chính KT1, phát hành báo, tạp chí của Đảng theo Chỉ thị 11-CT/TW và bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Hai đơn vị cũng thống nhất sẽ tập trung thúc đẩy phát triển logistics, thương mại điện tử, kinh tế số; hỗ trợ tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của tỉnh; phát triển hạ tầng phục vụ thu gom, trung chuyển hàng hóa, quảng bá hình ảnh, sản phẩm và tiềm năng du lịch của Sơn La.

Đồng thời, tập trung phát triển các dịch vụ tài chính bưu chính, thanh toán không dùng tiền mặt, chi trả an sinh xã hội, hỗ trợ chuyển đổi số cho người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp; từng bước nâng cấp các điểm Bưu điện thành điểm hỗ trợ dịch vụ công và chuyển đổi số tại cơ sở.