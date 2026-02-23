Lời tiễn biệt con trai

Mùng 6 Tết Bính Ngọ, trong những ngày đầu xuân còn vương hơi ấm sum vầy, tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã diễn ra cuộc chuyển giao sự sống đặc biệt.

B.Đ.Q (nam thanh niên sống tại Long Biên, Hà Nội) rơi vào tình trạng chết não. Q là người con trai duy nhất trong gia đình và niềm tự hào của cha mẹ. Năm 2022, anh từng được nhà trường và Công an TP Hà Nội tuyên dương vì nhặt được của rơi trả lại người mất.

Hàng chục y bác sĩ cúi đầu tri ân chàng trai trẻ hiến tạng cứu người. Ảnh: BVCC.

Khi Q. rơi vào tình trạng chết não, giữa nỗi đau không gì bù đắp nổi, gia đình đã đưa ra quyết định dũng cảm: Hiến tặng mô, tạng của con. Nghĩa cử ấy đã hồi sinh 8 cuộc đời.

Mẹ của Q. nghẹn ngào chia sẻ: “Từ trước đến nay, con luôn là một người sống tử tế, biết nghĩ cho người khác. Khi biết mô tạng của con có thể cứu được nhiều người, gia đình tôi nghĩ đó là điều con sẽ sẵn lòng. Tôi tin con sẽ vui khi được giúp đỡ người khác, ngay cả khi không còn nữa”.

Ngay khi gia đình đồng thuận, một “cuộc chạy đua với thời gian” bắt đầu. Các ê-kíp hồi sức, gây mê, phẫu thuật được kích hoạt khẩn trương giữa kỳ nghỉ lễ. Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đã kết nối liên viện hai miền.

Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai trực tiếp chỉ đạo các phương án vận chuyển, phối hợp với hãng hàng không và lực lượng chức năng để bảo đảm tạng ghép đến nơi nhanh nhất, an toàn nhất.

Trong đêm xuân lất phất mưa, người mẹ nắm tay con trai thì thầm trên chiếc xe cáng đẩy đến cửa phòng mổ: “Cố lên con trai, con bình yên nhé. Mẹ yêu con, mẹ luôn bên con”. Đó là lời tiễn biệt, cũng là lời trao gửi yêu thương.

8 cuộc đời được hồi sinh

Sau cuộc họp đánh giá cuối cùng, ê-kíp xa nhất từ TPHCM gần như quên cả bữa tối, vội vàng đáp chuyến bay khẩn cấp ra Hà Nội để kịp thời tiếp nhận tim hiến.

Trái tim của Q. được vận chuyển khẩn cấp vào TPHCM, ghép cho một bệnh nhi 10 tuổi mắc cơ tim giãn. Sáu giờ sau khi rời lồng ngực người hiến, trái tim hồng đập trở lại. Một trẻ thơ được hồi sinh.

Hai mảnh gan mang lại hy vọng cho hai người bệnh đang điều trị tại Hà Nội, gồm: Một bé 23 tháng tuổi teo mật bẩm sinh, xơ gan giai đoạn cuối và một người đàn ông 45 tuổi xơ gan mất bù do viêm gan C. Những ca ghép diễn ra trong đêm. Gan ghép hoạt động tốt, sự sống được níu lại.

Hai quả thận được ghép ngay tại Bệnh viện Bạch Mai cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Họ nằm ở hai bên phòng của người hiến tạng, chỉ cách nhau một bức tường, không biết mặt nhau, không biết người đã trao tặng sự sống là ai nhưng giờ đây họ cùng được hồi sinh.

PGS Vũ Văn Giáp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chuyển giao tạng cho ê-kíp bệnh viện bạn. Ảnh: BVCC.

Phổi được ghép cho một người bệnh 64 tuổi mắc COPD, kén khí phổi nặng; hai giác mạc mang lại ánh sáng cho hai bệnh nhân khác gồm một người đàn ông 45 tuổi và một cô gái 24 tuổi, để rồi hơi thở được nối dài, ánh sáng được thắp lại.

Các ê-kíp phẫu thuật, gây mê, hồi sức đã trắng đêm, công tác hậu cần tất bật từng phương án vận chuyển. Và từng đường kim, mũi chỉ được thực hiện với sự tập trung và trân trọng tuyệt đối.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ca hiến và ghép tạng phối hợp nhịp nhàng, bảo đảm an toàn tối đa; đồng thời có phương án kết hợp với hãng hàng không và công an để thuận tiện nhất trong việc vận chuyển mô, tạng, bởi đầu xuân việc di chuyển không tránh khỏi ùn tắc. Bệnh viện cũng chủ động hỗ trợ các đơn vị đến nhận tạng hiến cả về trang thiết bị lẫn hậu cần di chuyển, nghỉ ngơi.

“Chúng ta không chỉ thực hiện một ca lấy mô, tạng. Chúng ta đang thực hiện di nguyện nhân văn của gia đình”, PGS Đào Xuân Cơ nhấn mạnh.

