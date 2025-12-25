Chiều nay, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì phiên họp thứ 29 của Ban chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về kết quả hoạt động năm 2025 và chương trình công tác năm 2026.

Thông tin về kết quả phiên họp, Phó Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, Tổng Bí thư đánh giá năm 2025, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ theo phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Nhiều kết quả nổi bật đã được Ban chỉ đạo Trung ương và Tổng Bí thư nêu rõ.

Năm 2026 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Ban chỉ đạo Trung ương yêu cầu triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tinh thần chung được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ là “phải quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn”.

Phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ảnh: TTXVN

Đáng chú ý, Phó ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết tại phiên họp, Ban chỉ đạo Trung ương đã thống nhất đưa các vụ việc sai phạm liên quan đến quản lý, khai thác, chế biến, kinh doanh đất hiếm, quặng bô xít theo kết luận của Thanh tra Chính phủ vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Tổng Bí thư lưu ý các cơ quan tăng cường phối hợp, thực hiện nghiêm kết luận của Ban chỉ đạo.

Cũng tại phiên họp, Ban chỉ đạo thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý với 5 vụ án, 4 vụ việc do đã kết thúc việc giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Trả lời báo chí nội dung liên quan đến vụ sai phạm về quản lý, kinh doanh đất hiếm, quặng bô xít, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an - cho biết vụ việc này đang trong quá trình điều tra. Ông Toản khẳng định "khi nào có thông tin, chúng tôi sẽ thông tin sớm nhất cho các cơ quan báo chí”.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản

Liên quan đến dự án trụ sở Bộ Ngoại giao, vụ việc liên quan trạm quan trắc không khí, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho hay các cơ quan chức năng của Bộ Công an đang thực hiện theo chức năng, kiểm tra, xem xét. Theo đó, với dự án trụ sở Bộ Ngoại giao, Thiếu tướng cho hay cơ quan điều tra đang nghiên cứu tài liệu từ Thanh tra Chính phủ chuyển sang. Với vụ việc liên quan trạm quan trắc, các cơ quan đang điều tra xác minh và sẽ thông tin sớm.

Với vụ án Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết tháng 3 năm nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Theo đó, công an điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Có 14 bị can bị khởi tố. Qua điều tra, thiệt hại được xác định là khoảng 396 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tài sản có tổng trị giá ước tính trên 257 tỷ đồng (chưa bao gồm các cổ phiếu).

Cơ quan điều tra đang tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án này theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương, sớm kết luận và đề nghị truy tố theo quy định.

"Với dự án liên quan đến Thủy điện Hồi Xuân Thanh Hóa, các cơ quan đang trong quá trình giải quyết tin báo tố giác tội phạm, khi có kết quả chúng tôi sẽ thông báo" - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết.

7 nhóm hành vi gây lãng phí cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

Nói về công tác phòng, chống lãng phí, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Hồng Quang cho biết, ngày 28/4, Ban chỉ đạo Trung ương đã ban hành hướng dẫn về một số nội dung trọng tâm, trong đó nêu rõ 7 nhóm hành vi gây lãng phí cần tập trung chỉ đạo phòng, chống.

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Hồng Quang

Đó là: hành vi vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công gây lãng phí; hành vi gây lãng phí liên quan đến xây dựng, ban hành thể chế về quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; hành vi gây lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; hành vi gây lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý tài sản công; hành vi gây lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng đất đai và tài nguyên khác; hành vi gây lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn nhà nước trong dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), vốn nhà nước tại doanh nghiệp; các hành vi khác gây lãng phí trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ông Quang cho biết thời gian tới, Ban chỉ đạo Trung ương tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác “phòng, chống lãng phí”.

Trong đó, Ban chỉ đạo Trung ương tiếp tục chỉ đạo rà soát, làm rõ nguyên nhân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên phạm vi toàn quốc; tiếp tục chỉ đạo sắp xếp các công trình, cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập…