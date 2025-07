Trẻ em ở Gaza suy dinh dưỡng trầm trọng. Ảnh: Al Jazeera.

Theo các hãng tin BBC và Anadolu, Tổ chức Bác sĩ Không biên giới (MSF), Tổ chức Cứu trợ trẻ em và Oxfarm nằm trong số những bên ký kết một tuyên bố chung cho biết các nhân viên của tổ chức và những người mà họ trợ giúp đang suy kiệt.

Israel, quốc gia kiểm soát việc đưa hàng viện trợ vào Dải Gaza, đã bác bỏ tuyên bố của các tổ chức và cáo buộc họ tuyên truyền cho Phong trào Hồi giáo Hamas.

Cảnh báo về nạn đói ở Gaza được đưa ra sau khi Bộ Y tế do Hamas điều hành thống kê đã có thêm 10 người Palestine tử vong do suy dinh dưỡng trong 24 giờ qua. Như vậy, tổng số người thiệt mạng với cùng lý do trên khắp Gaza kể từ ngày 20/7 đã lên tới 43 người.

Trẻ em ở Gaza chỉ còn da bọc xương. Ảnh: The Guardian

Liên Hợp Quốc cho biết, các bệnh viện ở Gaza đã tiếp nhận nhiều người trong tình trạng suy kiệt nghiêm trọng do thiếu thực phẩm và những người khác ngã gục trên phố.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 23/7, 109 tổ chức nhân đạo cho hay: "Với nguồn cung hiện giờ đã cạn kiệt hoàn toàn, các tổ chức nhân đạo đang chứng kiến các đồng nghiệp và đối tác chết dần chết mòn trước mắt".

Tổng Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus phát biểu tại một cuộc họp báo ở Geneva rằng: "Số các ca tử vong liên quan tới suy dinh dưỡng ở Gaza đã tăng đột biến. Kể từ ngày 17/7, các trung tâm điều trị suy dinh dưỡng cấp tính đã quá tải, không đủ nguồn cung cấp lương thực khẩn cấp".

Ảnh: EPA

Faiza Abdul Rahman, người quyết bám trụ ở Gaza City trong suốt cuộc xung đột ở đây cho hay: "Chúng tôi từng đối mặt với nạn đói nhưng chưa bao giờ thế này. Đây là giai đoạn khó khăn nhất mà chúng tôi từng trải qua".

Israel áp lệnh phong tỏa hoàn toàn đối với việc vận chuyển hàng viện trợ tới Gaza từ đầu tháng 3 và nối lại các cuộc tấn công quân sự vào Hamas 2 tuần sau đó. Israel tuyên bố muốn gây áp lực buộc nhóm vũ trang Hồi giáo này phải thả những con tin Israel còn lại.