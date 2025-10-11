NSƯT Đức Khuê là diễn viên tay ngang tốt nghiệp Đại học Thương mại, không được đào tạo bài bản về diễn xuất. Vốn đam mê nghệ thuật từ nhỏ, NSƯT Đức Khuê bày tỏ sự ngưỡng mộ trước dàn nghệ sĩ đình đám của nhà hát khi ấy như Lê Khanh, Anh Tú, Chí Trung, Minh Hằng, Lan Hương... nên từng xin làm bảo vệ ở Nhà hát Tuổi Trẻ.

Từ niềm đam mê đó, anh đã quyết tâm đến với nghệ thuật và vào Nhà hát Tuổi Trẻ. NSƯT Đức Khuê thi tuyển vào lớp diễn viên khóa 4 của Nhà hát Tuổi Trẻ năm 1990. Sau 5 năm, anh tốt nghiệp loại xuất sắc với vai ông Nhân trong vở Người lang thang không cô đơn của tác giả Minh Chuyên. Đó cũng là vai diễn sân khấu đầu tiên của Đức Khuê. Chàng trai ngoài 20 tuổi gây ấn tượng khi vào vai ông già hơn 60 tuổi.

Đức Khuê là tác giả của nhiều câu nói nổi tiếng.

NSƯT Đức Khuê bén duyên với nghệ thuật từ các tiểu phẩm của chương trình Gala cười và nhiều phim truyền hình như: Lập trình cho trái tim, Tết này ai đến xông nhà, Những người nhiều chuyện, Mùa hoa tìm lại, Đấu trí… và hiện là phim Gió ngang khoảng trời xanh trong vai bố của Mỹ Anh (Phương Oanh đóng).

Những vai diễn của NSƯT Đức Khuê thường theo một mô tuýp hiền lành, khắc khổ, ngẩn ngơ, nhu nhược, hài hước… nhưng vai nào cũng được khán giả yêu mến bởi sự chân chất, gần gũi. 1 năm qua, Đức Khuê khiến khán giả bất ngờ khi vào vai phản diện trong phim Mật lệnh hoa sữa và Út Lan. Ở tuổi U60, anh khiến khán giả bất ngờ khi thử sức với thể loại kinh dị mang màu sắc tâm linh kết hợp yếu tố hành động kịch tính. Thậm chí, vì quá nhập vai, Đức Khuê từng khiến Mạc Văn Khoa bị thương nhẹ sau một cú ra đòn.

Diễn viên Đức Khuê tại "Khách sạn 5 sao".

Anh từng đoạt giải “Nam diễn viên xuất sắc nhất” tại LHP Việt Nam lần thứ 14 cho cả hai nhân vật Thắng trong phim Của rơi và Hà trong phim Hàng xóm. Tuy nhiên, hài kịch Bệnh nói nhiều mới giúp tên tuổi Đức Khuê phủ sóng rộng rãi.

Song, nhắc đến NSƯT Đức Khuê là nhắc đến loạt câu nói “cửa miệng” một thời: “Ở đời phải biết mình là ai”, “Trời không mưa vẫn mặc áo mưa”, “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi”, “Giá trị đảo lộn hết cả, chả biết đường nào mà lần”... Niềm hạnh phúc của một người nghệ sĩ chính là được khán giả “quen mặt, nhớ tên”.

Đức Khuê và Ngô Lệ Quyên, Thanh Sơn ở "Khách sạn 5 sao".

NSƯT Đức Khuê cùng Thanh Sơn của Tử chiến trên không và Ngô Lệ Quyên là khách mời của chương trình Khách sạn 5 sao phát sóng trưa 12/10 trên VTV3. 3 nghệ sĩ không chỉ chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề mà còn phân tích về giá trị của vở kịch Lời thề thứ 9 họ tham gia.

Đặc biệt, NSƯT Đức Khuê hiếm hoi chia sẻ về người vợ hiện tại của mình - chị Ngọc Lan. Họ cưới nhau vào năm 1995, có hai người con. Cậu con trai lớn năm nay 20 tuổi và cô con gái nhỏ 14 tuổi. Hiện chị làm công việc hành chính ở Nhà hát Tuổi Trẻ nơi chồng công tác. Dù bận rộn đến đâu Đức Khuê vẫn luôn cố gắng duy trì những bữa cơm gia đình. Anh luôn đặt gia đình lên vị trí hàng đầu. "Có lẽ cha mẹ, ông bà là những người mà ảnh hưởng nhiều, sau đó là người bạn đời - vợ mình", anh nói.

