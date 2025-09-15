Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 16 lên sóng tối nay, 15/9, biết Mỹ Anh (Phương Oanh) đang gặp khó khăn trong kinh doanh nên bố cô đã rút toàn bộ số tiền tiết kiệm đưa cho vợ chồng con gái. Tuy nhiên, cả Mỹ Anh và Đăng (Doãn Quốc Đam) đề từ chối nhận số tiền tiết kiệm dưỡng già của ông. Dù vậy bố cô vẫn cố thuyết phục các con nhận sự giúp đỡ của mình.

Ở diễn biến khác, Lam (Quỳnh Kool) ngạc nhiên khi đọc được đơn xin nghỉ việc của Toàn (Tô Dũng), tới lúc này cô mới biết suốt thời gian qua cơ quan của chồng có vấn đề. Lam càng tiếc hơn khi từ chối chuyển sang bộ phận tài chính mà cô được cân nhắc lên làm phụ trách sau này.

Nghe vậy Toàn rất giận, không hiểu lý do vì sao vợ mình lại từ chối cơ hội tốt như vậy. Lam giải thích cô đang có bầu nên không thể nhận một công việc có trách nhiệm cao, sợ ảnh hưởng tới mọi người. Toàn cho rằng vợ mình chưa sẵn sàng làm mẹ và đứa con trong bụng dù chưa sinh ra nhưng đã là gánh nặng.

Trong khi đó, Ngân (Việt Hoa) về quê nhưng liên tục bị mẹ giục đi xem mắt vì quá sốt ruột. Dù Ngân tìm mọi cách từ chối nhưng mẹ cô vẫn đưa ra ảnh của 5 ứng viên chồng tương lai để con gái chọn.

Lam và Toàn sẽ giải quyết mâu thuẫn ra sao? Mỹ Anh có nhận tiền của bố mình? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 16 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.

Phương Oanh diễn như 'lên đồng', phim giờ vàng VTV hút 10 triệu lượt xem Phương Oanh cho biết chỉ quay 1 lần là hoàn thành cảnh Mỹ Anh phát điên khi chứng kiến con trai bị bắt nạt trong tập phim nhận mưa lời khen của "Gió ngang khoảng trời xanh".