Nguyễn Đức Sơn xuất sắc đăng quang với thành tích 69 gậy (-3), tạo khoảng cách 2 gậy so với nhóm bám đuổi phía sau. Đáng chú ý, điểm eagle ở hố đấu cuối cùng giúp golfer sinh năm 2007 bứt phá để giành chiến thắng thuyết phục.

Xếp ở vị trí thứ hai là Joel Troy và Nguyễn Hữu Quyết với cùng kết quả 71 gậy (-1). Ở vị trí T4 lần lượt là Lê Hữu Giang, Nguyễn Nhất Long, Lee Han Sun và Park Jung Min khi cùng đánh 72 gậy (even par).

Thuộc hệ thống giải chuyên nghiệp VGA Development Tour, Hanoi Open 2026 ghi nhận sự góp mặt của nhiều golfer chuyên nghiệp trong nước và quốc tế, mang đến những màn tranh tài hấp dẫn.