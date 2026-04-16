Carlos Alcaraz mới thông báo rút lui khỏi Barcelona Open 2026 ngay sau vòng mở màn vì chấn thương cổ tay phải. Sự cố này không chỉ khiến tay vợt người Tây Ban Nha dừng bước sớm, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vị trí số 1 thế giới.

Trước đó, Alcaraz khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 6-4, 6-2 trước Otto Virtanen. Tuy nhiên, dấu hiệu quá tải nhanh chóng xuất hiện, buộc tay vợt 22 tuổi phải đưa ra quyết định không mong muốn. Việc rút lui đồng nghĩa với việc anh không thể cạnh tranh danh hiệu cũng như bảo vệ thành tích á quân mùa trước.

Alcaraz rút lui khỏi Barcelona Open vì chấn thương cổ tay - Ảnh: ATP Tour

Nguyên nhân được cho là đến từ lịch thi đấu dày đặc, đặc biệt sau hành trình căng thẳng tại Monte Carlo Masters, nơi Alcaraz thua Jannik Sinner trong trận chung kết. Quãng nghỉ ngắn khiến quá trình hồi phục không đảm bảo, ảnh hưởng lớn đến thể trạng.

Dù chỉ thi đấu một trận, Alcaraz vẫn cho thấy phong độ ổn định. Tuy nhiên, chấn thương cổ tay đã hạn chế đáng kể khả năng tung ra những cú thuận tay uy lực - vũ khí quan trọng của anh.

Việc rút lui khiến Alcaraz mất 280 điểm ATP, qua đó bỏ lỡ cơ hội soán ngôi Jannik Sinner. Trong khi đó, Sinner tiếp tục củng cố vị trí số 1, còn Tomas Machac hưởng lợi khi giành vé vào tứ kết mà không cần thi đấu.