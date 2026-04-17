Theo kết quả bốc thăm, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rơi vào bảng B tại AVC Cup 2026, gặp Kazakhstan, Iran, Indonesia, Hồng Kông (Trung Quốc) và Lebanon. Bảng A có sự góp mặt của Philippines (đương kim Á quân, chủ nhà), Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Kyrgyzstan, Uzbekistan, Australia.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, bảng đấu của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là vừa sức, khi Kazakhstan, Iran và Indonesia đều là những đội bóng không quá mạnh. Dù vậy, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chắc chắn phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo vê ngôi vô địch. Nếu vào bán kết hoặc chung kết, Thanh Thúy và các đồng đội có thể chạm trán đối thủ mạnh Hàn Quốc - đội bóng lần đầu tiên tham dự sân chơi AVC Cup.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 3 lần liên tiếp vô địch AVC Cup.

Theo Điều lệ, 12 đội tại AVC Cup 2026 được chia làm 2 bảng, mỗi bảng 6 đội. Hai đội xếp nhất, nhì mỗi bảng giành quyền vào bán kết. Trong ba mùa giải gần nhất, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đều giành ngôi vô địch.

AVC Cup là giải đấu quốc tế đầu tiên trong năm của bóng chuyền nữ Việt Nam, diễn ra từ ngày 6/4 đến 14/4 tại Candon, Philippines. Sau giải này, các cô gái Việt Nam tham dự SEA V-League, giải vô địch châu Á và trọng tâm là Asiad diễn ra vào tháng 6 tới tại Nhật Bản.