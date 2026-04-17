Nguy cơ đóng cửa

LIV Golf sinh ra nhờ tiền, và cũng có thể chết vì tiền. Giải golf do Saudi Arabia hậu thuẫn đang đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Quỹ đầu tư công Saudi Arabia, Public Investment Fund (PIF), sau hàng tỷ USD để tạo ra giải đấu mang tính cách mạng, đang cân nhắc “khóa van dầu”. Nếu mất nguồn tài trợ đó, LIV Golf gần như không còn cơ hội tồn tại.

LIV Golf có nguy cơ sụp đổ nếu PIF rút lui. Ảnh: LIV Golf

Hiệu quả kinh tế thấp, sức hút thể thao hạn chế, khiến Saudi Arabia tính đến việc chuyển hướng đầu tư sang các dự án khác, trong đó ưu tiên World Cup 2034.

Theo Fox, đơn vị nắm bản quyền phát sóng LIV tại Mỹ, giải đấu sẽ hoàn tất phần còn lại của mùa giải 2026 (sự kiện thứ 6 trong mùa vừa khởi tranh tại Mexico, 16-19/4) rồi có thể “đóng cửa”.

CEO Scott O’Neill gửi email cho các golfer xác nhận giải sẽ tồn tại đến hết năm 2026, nhưng không đưa ra bất kỳ cam kết nào xa hơn.

Hệ quả là một môn thể thao bị chia rẽ sâu sắc: các ngôi sao chỉ còn hội tụ ở 4 giải major thay vì đối đầu hàng tuần.

Cuộc cách mạng LIV bùng nổ vào tháng 6/2022. Giải đấu phá vỡ trật tự truyền thống với thể thức mới: 54 golfer, thi đấu 3 vòng, không cắt loại, có âm nhạc trên sân.

Ngay mùa đầu tiên đã có 7 chặng với tổng tiền thưởng 255 triệu USD, cùng các bản hợp đồng “bom tấn” như Dustin Johnson, Phil Mickelson và Sergio Garcia.

Sau đó là Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, rồi Cameron Smith và Jon Rahm – bản hợp đồng lớn cuối cùng vào tháng 12/2023. Từ đó đến nay, LIV không còn chiêu mộ ngôi sao lớn, sản phẩm không phát triển như kỳ vọng.

DeChambeau là golfer hiếm hoi của LIV Golf thành công khi dự major. Ảnh: LIV Golf

Thực tế, LIV vẫn chỉ là LIV. Tại thị trường Mỹ – trung tâm của golf thế giới – lượng người xem và hợp đồng truyền hình quá khiêm tốn so với PGA Tour.

Lượng khán giả trực tiếp tại các giải đấu, ngoại trừ vài điểm sáng như Adelaide hay Nam Phi, cũng không đạt kỳ vọng dù tham vọng trở thành một hệ thống toàn cầu.

Nỗi lo của Rahm và các ngôi sao

Về chuyên môn, việc thi đấu trong một “giải đấu đóng”, với hợp đồng đảm bảo, mức cạnh tranh thấp hơn và không khí mang tính giải trí nhiều hơn, làm giảm tính cạnh tranh.

Chỉ có Koepka (PGA Championship 2023) và DeChambeau (US Open 2024) giành major khi đang thuộc LIV. Cameron Smith, từng là số 2 thế giới và vô địch The Open, gần như biến mất. Koepka đã trở lại PGA Tour, còn Patrick Reed chuyển sang châu Âu.

Trường hợp của Rahm là điển hình. Nhà vô địch The Masters vào năm ký hợp đồng với LIV không còn giữ phong độ đỉnh cao như trước, khi từng cạnh tranh vị trí số 1 thế giới. Giải quá nhỏ so với tầm vóc của anh.

Điểm khác biệt lớn nhất của LIV là mô hình thi đấu theo đội. Tuy nhiên, trong nỗ lực được công nhận bởi hệ thống golf truyền thống, LIV dần đánh mất mình: từ 54 hố (đúng như tên gọi “LIV” – 54 theo số La Mã) chuyển sang 72 hố, từ 3 vòng lên 4 vòng để tìm kiếm điểm xếp hạng thế giới.

Giải vẫn chưa áp dụng cắt loại hay hệ thống lên xuống hạng rõ ràng. LIV bị mắc kẹt giữa hai mục tiêu: vừa muốn cách mạng, vừa muốn được công nhận trong hệ thống cũ.

Jon Rahm ở The Masters mới đây. Ảnh: EFE

Trong quá trình đó, tiền bị “đốt” rất nhiều. Từ khi thành lập, LIV chi hơn 1,5 tỷ USD tiền thưởng. Rahm là người kiếm nhiều nhất với 87,7 triệu USD tiền thưởng, chưa kể hợp đồng khoảng 300 triệu USD và cổ phần đội Legion XIII.

Các golfer khác như Joaquin Niemann (71,6 triệu USD) hay Talor Gooch (68,7 triệu USD) cũng hưởng lợi lớn.

Chính Rahm từng thừa nhận: “Tiền là một trong những lý do tôi đưa ra quyết định này”. Đáp lại, PGA Tour cũng tăng mạnh tiền thưởng để giữ chân các ngôi sao.

Khoản đầu tư khổng lồ không mang lại lợi nhuận. Giai đoạn 2022-2024, LIV lỗ hơn 1,46 tỷ USD, với mức thâm hụt tăng dần: 324 triệu, 527 triệu và 615 triệu USD.

Nếu LIV sụp đổ, tương lai của 57 golfer trong hệ thống sẽ trở nên bấp bênh. Cuộc cách mạng từng làm rung chuyển golf thế giới có thể đang đi đến hồi kết.