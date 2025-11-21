Bí quyết ứng dụng AI để giải quyết "nỗi đau" của chính mình

Hành trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo của Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) không bắt đầu từ những khái niệm xa vời mà bắt đầu từ chính những vướng mắc trong công việc hằng ngày.

Ông Lê Thành Công, Phó Tổng Giám đốc Viettel Solutions, chia sẻ rằng để AI thực sự phát huy giá trị, doanh nghiệp cần bắt đầu từ "nỗi đau" thật của mình - những vấn đề có thể nhỏ, nhưng chạm đúng nhu cầu.

Đó là việc chọn đúng bài toán của chính mình, tập trung vào những vấn đề thực sự "nhức nhối", nơi công nghệ có thể tạo ra thay đổi rõ ràng nhất.

Viettel Solutions nhận thấy một "điểm nghẽn" điển hình trong bài toán quản lý quy trình kinh doanh và chăm sóc khách hàng vô cùng phức tạp, đòi hỏi sự tuân thủ chặt chẽ.

Bắt đầu từ đây, AI đã được ứng dụng và giúp giảm tới 30 - 50% tỉ lệ vi phạm trong công tác vận hành. Đây là một minh chứng rõ ràng rằng khi công nghệ được áp dụng đúng chỗ, giá trị tạo ra là thực chất và bền vững.

Viettel Solutions ứng dụng AI để giải quyết những "nỗi đau" trong hoạt động nội bộ. Ảnh: Viettel Solutions

Không chỉ giải quyết các vấn đề chung của tổ chức, AI còn chạm đến những nỗi đau trong hoạt động nhỏ hằng ngày.

Trước đây, một nhân viên của có thể mất hàng giờ đồng hồ chỉ để đọc và tra cứu tài liệu. Giờ đây, với sự xuất hiện của trợ lý Viettel AI nội bộ, họ chỉ cần nhập một câu hỏi và câu trả lời xuất hiện chỉ trong vài giây.

Những cải tiến nhỏ nhưng tạo ra bước tiến lớn trong hiệu quả công việc, khiến AI không còn là khái niệm “cao siêu” mà trở thành công cụ hữu ích hằng ngày.

Đầu tư mạnh và bình dân hóa AI

Bên cạnh giải quyết bài toán nội bộ, Viettel Solutions không ngừng tích hợp AI vào quy trình vận hành và phát triển sản phẩm, với mục tiêu mang cung cấp các giải pháp công nghệ số thiết thực và hiệu quả hơn.

Trên thực tế, AI đã hiện diện trong các sản phẩm của Viettel Solutions từ nhiều năm trước, chẳng hạn hệ thống giao thông thông minh, nhận diện biển số xe, phân tích hình ảnh đến các giải pháp giám sát an ninh.

Tuy nhiên, hiện nay, AI được đưa vào ở cấp độ "thông minh hơn" trong hầu hết các lĩnh vực trọng điểm, từ giao thông, dầu khí, giáo dục, y tế đến chính quyền và doanh nghiệp, đánh dấu việc AI được nâng cấp lên quy mô lớn hơn, trở thành yếu tố then chốt tạo khác biệt trong cạnh tranh.

Và AI đã được xác định là một trụ cột trong chiến lược giai đoạn 2026–2030 của Tập đoàn Viettel cũng như Viettel Solutions.

Động lực tăng tốc cũng đến từ làn sóng GenAI như ChatGPT bùng nổ, buộc doanh nghiệp phải đầu tư mạnh hơn.

AI giúp nhận diện biển số xe. Ảnh: Viettel Solutions

Nhằm hiện thực hóa chiến lược AI, Viettel đầu tư vào hai yếu tố cốt lõi: tài nguyên và con người.

Về tài nguyên, Viettel đã sở hữu hạ tầng phần cứng mạnh mẽ với hàng nghìn GPU, tạo nền tảng tính toán khổng lồ cho việc huấn luyện và vận hành các mô hình AI quy mô lớn.

Song song với đó là định hướng xây dựng đội ngũ hàng trăm kỹ sư AI chuyên sâu, làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị từ nghiên cứu, phát triển đến triển khai.

Bên cạnh đầu tư nội tại, Viettel Solutions chủ động hợp tác với các Big Tech như NVIDIA, Qualcomm…. giúp nâng cao năng lực AI, tiếp cận công nghệ lõi và tri thức tiên tiến nhất, thậm chí là những công nghệ còn đang trong phòng thí nghiệm. Nhờ đó, quá trình nghiên cứu và phát triển được rút ngắn đáng kể.

Từ các đối tác lớn, Viettel Solutions không chỉ học được những chìa khóa thành công và cả những bài học từ thất bại, mà còn lựa chọn đúng bài toán và hướng đi phù hợp cho AI tại Việt Nam.

Với nền tảng vững chắc, mục tiêu của Viettel Solutions không phải là những sản phẩm “trình diễn” hay đột phá ngắn hạn, mà là "AI phổ cập" – ứng dụng rộng rãi, nhanh và an toàn.

Thay vì các bài toán bùng nổ chỉ phục vụ một nhóm nhỏ, Viettel Solutions muốn đưa AI đến với mọi khách hàng ở nhiều lĩnh vực, từ cơ quan chính quyền, doanh nghiệp đến chính nội bộ.

Như bài toán AI được triển khai cho các tỉnh, thành phố, chủ yếu tập trung vào giao thông và an ninh trật tự, xử lý vi phạm giao thông và kiểm soát an ninh.

Tại Hà Nội, Viettel Solutions đã thí điểm đo lường mật độ giao thông bằng cách ứng dụng AI kết hợp dữ liệu viễn thông, tạo ra một bản đồ lưu thông có độ chính xác cao, tương tự Google Maps nhưng được tùy chỉnh phù hợp đặc thù đô thị Hà Nội, hỗ trợ cơ quan quản lý điều phối giao thông hiệu quả.

Về dài hạn, để phát triển bền vững, tránh "bong bóng AI", Viettel Solutions tập trung phát triển AI chuyên ngành, chuyên sâu, thay vì các AI dạng "biết tuốt".

Các lĩnh vực như năng lượng, y tế hay tài chính được đánh giá có nhiều tiềm năng để AI tạo tác động trực tiếp.

Đơn cử như trong ngành năng lượng, đội ngũ nghiên cứu bài toán đặc thù để tối ưu chi phí thăm dò trữ lượng. Trong y tế, AI sẽ hỗ trợ chẩn đoán, giúp vùng sâu vùng xa tiếp cận dịch vụ dễ dàng hơn...

AI không chỉ để tạo tiếng vang, mà để tạo giá trị

Ở Viettel, yếu tố tạo nên sự khác biệt không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở văn hoá. Một trong tám giá trị cốt lõi được nhấn mạnh là “Sáng tạo là sức sống” – điều giúp đội ngũ duy trì tinh thần thử nghiệm không ngừng, nhưng vẫn bám sát thực tế.

AI là công cụ, không phải đối thủ. AI làm tăng hàm lượng tự động hóa, giải quyết những công việc thủ công lặp lại, còn đội ngũ nhân sự sẽ tập trung vào công việc sáng tạo, phức tạp và đòi hỏi tư duy phản biện

Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp thất bại khi triển khai AI không phải vì thiếu công nghệ, mà vì thiếu tư duy sẵn sàng thay đổi quy trình, lựa chọn bài toán, thiếu dữ liệu sạch, hoặc thiếu đội ngũ làm chủ.

Viettel giải quyết bài toán này bằng đội ngũ kỹ sư dày kinh nghiệm, mô hình phát triển nội bộ và khả năng tuỳ biến theo từng ngành.

Với chiến lược đi từ nhu cầu thật của khách hàng, Viettel Solutions đang cho thấy AI không chỉ là cuộc đua công nghệ mà là hành trình tạo ra giá trị thiết thực.

Hướng đi bền vững này kỳ vọng tiếp tục giúp doanh nghiệp đồng hành hiệu quả cùng các bộ ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trên chặng đường chuyển đổi số.