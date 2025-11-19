Loạt khó khăn “bủa vây” chiến dịch đặc biệt thách thức

Viettel nhận một nhiệm vụ đặc biệt từ Bộ Quốc phòng: triển khai Bệnh án điện tử cho 27 bệnh viện quân đội trên 15 tỉnh thành trong 2 tháng kể từ ngày được giao.

Thông thường, một bệnh viện nhỏ cần 2 đến 3 tháng để triển khai hệ thống EMR, còn với bệnh viện lớn, thời gian có thể kéo dài 6 tháng, mỗi nơi có hạ tầng, quy mô và quy trình vận hành rất khác nhau.

Triển khai Bệnh án Điện tử không chỉ đơn thuần là phần mềm mà còn cần sự phối hợp chặt chẽ của đội ngũ y, bác sĩ tại các bệnh viện. Ảnh: Viettel Solutions

Nhưng điều khiến nhiệm vụ này trở nên đặc biệt không chỉ là khối lượng công việc khổng lồ. Đây là nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng trực tiếp chỉ đạo, mang ý nghĩa chiến lược trong công cuộc chuyển đổi số ngành y tế quân đội. Viettel, một doanh nghiệp quân đội, hiểu rằng: Khi đã là mệnh lệnh, không có lựa chọn nào khác ngoài “phải làm được”.

Từ lãnh đạo tập đoàn đến từng kỹ sư, từng lập trình viên… cùng bước vào “chiến dịch” với tinh thần của người lính: bình tĩnh, kỷ luật, sẵn sàng đối mặt và vượt qua mọi thách thức để hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Viettel Solutions cho biết: Thách thức đầu tiên đến ngay trong những ngày khảo sát. Theo đó, hạ tầng công nghệ thông tin tại nhiều bệnh viện còn hạn chế. Có bệnh viện sử dụng những chiếc máy tính đã hơn 12 năm tuổi, cùng các hạn chế cơ sở vật chất khác.

Khó khăn tiếp theo đến từ con người. Việc triển khai Bệnh án điện tử không đơn thuần là cài đặt phần mềm mà là sự thay đổi toàn bộ cách vận hành của bệnh viện, từ quy trình khám chữa bệnh, nhập liệu, xét nghiệm đến thanh toán... Với các y bác sĩ trước tập trung chuyên môn khám chữa bệnh, nay thêm việc sử dụng phần mềm cũng nảy sinh nhiều thách thức.

Nhiệm vụ đặc biệt khai sinh cách làm chưa từng có

Nhằm thực hiện tốt yêu cầu mà Bộ Quốc phòng giao phó, Viettel Solutions đã phân tích khó khăn để từng bước đưa ra giải pháp, giải quyết đúng và trúng vấn đề trong thời gian ngắn nhất.

Thành tựu từ quá trình ứng dụng Bệnh án Điện tử đang làm thay đổi mạnh mẽ hoạt động của các bệnh viện quân y theo hướng hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm. Ảnh: Viettel Solutions

Do khối lượng công việc khổng lồ, Viettel Solutions đã huy động lực lượng trên toàn quốc, chia thành các đội phụ trách từng bệnh viện, trong đó mỗi đội đều có nhân sự chủ chốt dày kinh nghiệm. Công việc được chia nhỏ để nhiều người cùng tham gia: những nhiệm vụ đơn giản được đào tạo nhanh cho những nhân sự mới, để tất cả có thể làm việc song song, liên tục.

Trước vấn đề con người, Viettel tổ chức hàng chục khóa đào tạo cho đội ngũ y bác sĩ, không chỉ dạy cách dùng phần mềm mà còn hướng dẫn quy trình vận hành, kết nối hệ thống giữa các khoa phòng. Người Viettel không chỉ hướng dẫn cách sử dụng phần mềm, mà còn ngồi cùng bác sĩ trong từng ca khám, cùng thao tác, cùng sửa lỗi, cùng kiên nhẫn lắng nghe những băn khoăn nhỏ nhất. Điều đó dần biến những ngần ngại ban đầu thành “đồng hành”, biến nghi ngại thành niềm tin.