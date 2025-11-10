Viettel đã ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược với Ordefence Systems Limited (Ordefence) - đơn vị thuộc Tập đoàn tư nhân hàng đầu Ấn Độ - Adani.

Ngày 10/11, trong khuôn khổ Triển lãm Quốc phòng và An ninh 2025 diễn ra tại Thái Lan, Viettel đã ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược với Ordefence Systems Limited (Ordefence), đơn vị thuộc Tập đoàn tư nhân hàng đầu Ấn Độ - Adani, nhằm phát triển và mở rộng mạng lưới cung ứng sản phẩm quốc phòng và công nghệ cao.

Đây là một bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực quốc phòng và mở rộng thị trường toàn cầu của Viettel.

Theo thỏa thuận, Tổng công ty Sản xuất thiết bị Viettel và Ordefence hướng tới xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược nghiên cứu, phát triển các giải pháp quốc phòng – an ninh thế hệ mới, đồng thời đẩy mạnh thương mại hóa những sản phẩm lưỡng dụng tại Việt Nam và các thị trường quốc tế tiềm năng.

Tận dụng lợi thế sản xuất trong nước, hai doanh nghiệp dự kiến triển khai mô hình OEM (công ty sản xuất sản phẩm theo yêu cầu và thiết kế của đối tác, sau đó sản phẩm được bán dưới thương hiệu của đối tác đó) kết hợp chuyển giao và làm chủ công nghệ đối với các hệ thống, linh kiện và mô-đun thuộc dòng sản phẩm của Ordefence.

Bên cạnh đó, định hướng hợp tác còn bao gồm các hoạt động đào tạo chuyên sâu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và trao đổi chuyên gia, góp phần nâng cao năng lực công nghệ và xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao.

Là 1 trong 9 tổng công ty thuộc Tập đoàn, Tổng công ty Sản xuất thiết bị Viettel sở hữu năng lực toàn trình từ nghiên cứu, thiết kế đến sản xuất quy mô lớn, cùng hệ thống nhà máy hiện đại và tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt. Với thế mạnh làm chủ sản xuất linh kiện, mô-đun công nghệ cao và kinh nghiệm chuyển giao – nội địa hóa cùng đối tác quốc tế, Tổng công ty Sản xuất thiết bị Viettel có nền tảng vững chắc để hỗ trợ Ordefence trong sản xuất OEM, tích hợp công nghệ và nội địa hóa sản phẩm tại Việt Nam.

Đội ngũ kỹ sư chuyên sâu và năng lực triển khai dự án có độ tin cậy cao cũng là lợi thế giúp đơn vị thành viên thuộc Viettel đồng hành cùng Ordefence trong phát triển sản phẩm quốc phòng lưỡng dụng, tối ưu chuỗi cung ứng và làm chủ công nghệ cốt lõi trong khuôn khổ hợp tác chiến lược.

Việc Viettel ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn Ấn Độ Adani đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Thỏa thuận này không chỉ khẳng định năng lực nghiên cứu, phát triển và sản xuất công nghệ cao của Viettel, mà còn mở ra cơ hội để các sản phẩm “Make in Vietnam” tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đồng thời, việc hợp tác này cũng góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ, tạo nền tảng cho một hệ sinh thái phát triển bền vững, tự chủ và toàn cầu hóa trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng.

Được biết đến là một trong những tập đoàn đa ngành lớn nhất của Ấn Độ, Adani khẳng định vị thế vững chắc trên trường quốc tế với doanh thu năm 2024 đạt 37,2 tỷ USD.

Trong hệ sinh thái rộng lớn đó, Ordefence Systems Limited là một công ty con chiến lược thuộc lĩnh vực quốc phòng của tập đoàn chuyên cung cấp các thiết bị an ninh, vũ khí tiên tiến cho các lực lượng vũ trang, nổi bật là những dòng sản phẩm: Hệ thống không người lái (UAV), đạn bay cảm tử , hệ thống chống UAV, đạn dược, tên lửa và vũ khí dẫn đường chính xác, vũ khí bộ binh, dịch vụ Máy bay & MRO và AI/ML & An ninh mạng.

Thông qua hợp tác, Ordefence chia sẻ công nghệ lõi, kinh nghiệm phát triển, đồng thời chuyển giao sản xuất các dòng sản phẩm công nghệ cao phù hợp với năng lực của Tổng công ty Sản xuất thiết bị Viettel. Hai bên cũng phối hợp trong thiết kế, đào tạo chuyên môn, kỹ thuật và đánh giá tính khả thi thương mại cho từng giải pháp. Với mạng lưới đối tác quốc tế phát triển mạnh mẽ, Ordefence sẽ đồng hành cùng Viettel mở rộng kênh phân phối và gia nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc phòng toàn cầu.

Tổng công ty Sản xuất thiết bị Viettel là một trong những đơn vị sản xuất nòng cốt các trang thiết bị cho quốc phòng; ở mảng viễn thông – năng lượng, sản phẩm của Tổng công ty đã có mặt tại hơn 10 quốc gia, trong đó các loại cáp quang công nghệ cao đã được xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu; còn trong lĩnh vực hàng không, Tổng công ty Sản xuất thiết bị Viettel là nhà cung cấp linh kiện cho các doanh nghiệp Tier-1 trong chuỗi cung ứng của Boeing và Airbus, khẳng định năng lực của doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ công nghiệp công nghệ cao thế giới.

Ngày 19/12, tại Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 (Vietnam Defence Expo 2024), Viettel đã nhận văn bản chứng nhận từ Lục quân và Bộ Quốc phòng Malaysia, công nhận các sản phẩm thông tin quân sự của Viettel đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe để cung cấp cho Lục quân Malaysia. Các bài thử nghiệm được thực hiện bởi Lục quân Malaysia, đơn vị đã có nhiều kinh nghiệm trong việc đánh giá, kiểm định các sản phẩm quân sự theo tiêu chuẩn NATO từ những thương hiệu lớn trên thế giới.

Chứng nhận này mang đến nhiều ý nghĩa quan trọng, củng cố vị trí của Viettel tại thị trường quốc tế, đặc biệt là Malaysia, nơi trước đây ít có thông tin về năng lực nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm quốc phòng công nghệ cao của Việt Nam. Đồng thời, sự kiện đã thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam – Malaysia, mở rộng cơ hội kinh doanh tại Malaysia.