Thói quen ăn uống thiếu lành mạnh có thể dẫn đến tình trạng “ba cao” gồm cao huyết áp, mỡ máu cao và đường huyết cao, từ đó làm tăng nguy cơ vôi hóa mạch máu tim. Bác sĩ tim mạch Trần Quán Nhậm (Trung Quốc) đã chia sẻ một trường hợp điển hình để cảnh báo về vấn đề này.

Theo China Times, một nam doanh nhân 45 tuổi, trong lần kiểm tra sức khỏe, bất ngờ phát hiện động mạch vành bắt đầu bị vôi hóa. Đây là tình trạng canxi tích tụ trong thành của động mạch vành - các mạch máu có nhiệm vụ cung cấp máu giàu oxy cho tim. Khi đó, mạch máu cứng và hẹp lại, làm giảm lưu lượng máu đến tim và tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Nhiều người dùng mì ăn liền quá thường xuyên, gây hại cho sức khỏe. Ảnh: Ban Mai

Với độ tuổi của bệnh nhân, tình trạng này được đánh giá là không hề nhẹ. Bản thân người bệnh cũng rất ngạc nhiên vì cho rằng mình còn trẻ, khó có nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân mắc cao huyết áp và mỡ máu cao - đây là những yếu tố nền tảng dẫn đến các bệnh lý mạch máu. Nguyên nhân chủ yếu đến từ thói quen ăn uống không điều độ trong thời gian dài, đặc biệt là thường xuyên sử dụng mì ăn liền.

Bác sĩ Trần cho biết, mì ăn liền tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Thứ nhất, loại thực phẩm này thường sử dụng mỡ lợn hoặc dầu cọ, có thể làm tăng cholesterol xấu trong cơ thể. Thứ hai, gói gia vị có hàm lượng muối cao trong khi sợi mì cũng đã được tẩm ướp, khiến lượng natri dễ vượt mức khuyến nghị, từ đó làm tăng huyết áp. Thứ ba, thành phần dinh dưỡng của mì ăn liền chủ yếu là tinh bột, chất béo và phụ gia thực phẩm, thiếu rau xanh và protein, dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng nếu ăn nhiều.

Theo bác sĩ, sự kết hợp của các yếu tố trên khiến người sử dụng mì ăn liền trong thời gian dài dễ rơi vào tình trạng “ba cao”, làm tăng nguy cơ tổn thương mạch máu và dẫn đến vôi hóa động mạch.

Về hướng điều trị, bác sĩ Trần khuyến nghị bệnh nhân cần sử dụng thuốc để kiểm soát cholesterol và huyết áp, đồng thời điều chỉnh chế độ ăn uống. Sau một thời gian, người bệnh cần tái khám để đánh giá xem tình trạng vôi hóa có được kiểm soát hoặc cải thiện hay không.

Bác sĩ cũng cho biết, trước đây, vôi hóa mạch máu thường được xem là không thể đảo ngược. Tuy nhiên, một số nghiên cứu gần đây cho thấy nếu mức cholesterol xấu (LDL) được kiểm soát xuống dưới 50 mg/dL thì vẫn có khả năng cải thiện. Dù vậy, đây là mục tiêu không dễ đạt được.

Để giảm nguy cơ vôi hóa mạch máu, bác sĩ nhấn mạnh mọi người cần duy trì lối sống lành mạnh, đặc biệt là bỏ thuốc lá và kiểm soát tốt các chỉ số quan trọng như đường huyết, huyết áp và mỡ máu.