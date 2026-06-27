Hiện nay các bệnh như tăng huyết áp, tim mạch, bệnh thận đang ngày càng trẻ hóa, nhiều người cho rằng nước mắm với hàm lượng muối cao chính là "thủ phạm" gây ra những căn bệnh này. Xin bác sĩ tư vấn dùng nước mắm như thế nào có lợi cho sức khỏe và ai không nên sử dung món gia vị này? Hạnh Nguyên (Ngọc Hà, Hà Nội).

ThS.BS. Phạm Thị Thanh Huyền, Khoa Khám tư vấn Dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng tư vấn:

Nước mắm truyền thống được sản xuất từ cá và muối qua quá trình lên men tự nhiên kéo dài nhiều tháng đến cả năm. Nước mắm truyền thống chứa nguồn acid amin thiết yếu, vitamin nhóm B, sắt và omega-3...

Dù có giá trị dinh dưỡng nhưng nước mắm vẫn tiềm ẩn những rủi ro nếu chúng ta không biết cách lựa chọn và kiểm soát.

Theo đó, nước mắm có độ mặn rất cao, trong 100g chứa tới 7.720mg natri. Việc nạp quá nhiều natri vào cơ thể sẽ gây giữ nước, tăng áp lực lên thành mạch, dẫn đến tăng huyết áp và tăng gánh nặng cho thận.

Nước mắm công nghiệp thường được pha loãng từ nước mắm cốt và bổ sung thêm chất tạo màu, chất bảo quản, đường hóa học và chất điều vị. Việc sử dụng quá nhiều các sản phẩm chứa phụ gia có thể không có lợi cho sức khỏe.

Trong quá trình ủ chượp, nếu cá không tươi hoặc quy trình không đảm bảo, hàm lượng histamine có thể tăng cao, dễ gây dị ứng đối với những người có cơ địa nhạy cảm.

Người mắc bệnh thận, bệnh tim mạch cần thận trọng khi ăn nước mắm. Ảnh: Bùi Hà

Để tận hưởng vị ngon của nước mắm mà không lo ảnh hưởng tới sức khỏe (tăng huyết áp, bệnh lý tim mạch), chúng ta cần thay đổi thói quen ăn uống.

Pha loãng nước mắm: Pha nước mắm với nước lọc, chanh, tỏi, ớt và một chút đường. Việc này giảm nồng độ muối trong mỗi lần chấm mà vẫn đảm bảo hương vị thơm ngon.

Không dùng nước mắm để tẩm ướp quá lâu: Khi nấu các món kho, hãy cho nước mắm vào giai đoạn cuối để giữ được hương vị, vitamin, đồng thời giữ được hương vị đặc trưng của nước mắm.

Ưu tiên dùng nước chấm thay vì gia vị nấu: Kiểm soát lượng nước mắm trong bát nước chấm cá nhân sẽ dễ theo dõi lượng muối mình nạp vào hơn khi gia vị đã được nêm nếm vào thức ăn.

4 nhóm người cần hạn chế khi sử dụng nước mắm

Người mắc bệnh tăng huyết áp: Muối làm tăng độ nhạy cảm của hệ thống thần kinh giao cảm và gây co mạch, làm tăng áp lực máu. Người bệnh chỉ nên dùng rất ít nước mắm hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Người mắc bệnh thận: Thận đóng vai trò lọc natri. Khi thận bị suy yếu, việc nạp nhiều nước mắm sẽ khiến thận làm việc quá tải, gây phù nề và đẩy nhanh quá trình suy thận.

Người có bệnh lý tim mạch: Giữ nước do thừa muối làm tăng thể tích máu tuần hoàn, gây gánh nặng cho tim, dễ dẫn đến suy tim hoặc các biến cố tim mạch.

Trẻ em dưới 1 tuổi: Hệ thống thận của trẻ nhỏ chưa hoàn thiện để xử lý lượng muối lớn. Cha mẹ tuyệt đối không nên thêm nước mắm vào cháo hoặc bột của trẻ trong giai đoạn này.