Tiến sĩ, lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam cho biết, thời tiết nắng nóng làm cơ thể đổ mồ hôi nhiều, dẫn đến tình trạng họng khô, miệng khát khó chịu.

Để giúp cơ thể chống lại cái nắng ngày hè, người dân có thể chế biến 3 loại nước uống thanh mát dưới đây.

1. Trà sâm bí đao: Đây là thức uống thơm ngon, bổ dưỡng được nhiều người ưa chuộng. Đặc biệt, món nước này phù hợp cho cả người có nhu cầu giảm cân hoặc tăng cân.

Nguyên liệu: 1 quả bí đao già (khoảng 1,5-2kg), 20g thục địa, 1 quả la hán, 2 đoạn mía dài 15cm, 1 nắm lá dứa, 60g đường phèn (hoặc thay bằng cam thảo tùy sở thích).

Nước sấu ngâm đường phèn là thức uống giải khát hiệu quả. Ảnh: Kim Oanh

Cách chế biến: Bí đao rửa sạch, thái khúc khoảng 1cm, bỏ phần ruột già để nước không bị chua khi nấu. Mía chẻ mỗi khúc thành 4 thanh nhỏ, xếp xuống đáy nồi. Tiếp tục cho bí đao, thục địa, la hán, lá dứa và đường phèn vào. Đổ 4 lít nước cho ngập nguyên liệu. Đậy vung kín, đun sôi rồi hạ lửa nhỏ ninh trong 2 giờ để các hoạt chất tiết ra hết. Lọc lấy nước, bỏ bã, để lạnh uống giải nhiệt.

2. Nước nha đam đường phèn: Nha đam (còn gọi là lô hội) có vị đắng, tính mát, là nguyên liệu vàng trong nhiều món ăn, thức uống giải nhiệt mùa hè.

Nguyên liệu: 1 tàu lá nha đam lớn (khoảng 1kg), 1 nắm lá dứa, 50g đường phèn.

Cách chế biến: Nha đam rửa sạch, cắt bỏ phần cuống trắng, gọt vỏ để lấy phần thịt trong suốt cắt thành hạt lựu nhỏ khoảng 1cm rồi ngâm vào nước muối loãng 15 phút. Vớt ra, xả sạch dưới vòi nước cho hết nhớt và để ráo. Cho 1 lít nước vào nồi cùng lá dứa, đun sôi khoảng 5 phút thì vớt lá dứa ra. Trút nha đam vào khuấy nhẹ. Khi nước sôi trở lại, cho đường phèn vào nếm vừa ăn, bắc ra đợi nguội là có thể thưởng thức.

3. Nước sấu ngâm đường phèn: Sấu là loại quả có vị chua, thơm, tác dụng thanh nhiệt giải độc rất tốt, đồng thời hỗ trợ giảm ốm nghén cho bà bầu. Một ly nước sấu ngâm đường phèn kèm vài viên đá sẽ xua tan cái nóng oi ả.

Nguyên liệu: 3kg sấu già, 3kg đường phèn.

Cách chế biến: Bình thủy tinh rửa sạch, lau khô. Sau đó xếp sấu vào trong bình, cứ 1 lớp sấu lại đổ 1 lớp đường phèn cho tới khi hết sấu, đổ 1 lớp đường phèn dày phía trên cùng. Đậy nắp kín, sau khoảng 1 tuần có thể sử dụng, nếu để lâu thì càng ngon hơn.

Mỗi lần, bạn múc 3-5 quả sấu cùng 2 muỗng nước cốt, pha thêm nước lọc và cho vài viên đá vào uống giúp giải tỏa nóng hè hiệu quả.