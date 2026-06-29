Nấm kim châm (Flammulina velutipes), còn gọi là nấm kim vàng, nấm kim châm trắng là một loại thực phẩm phổ biến. Tiến sĩ, lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam cho biết, ngoài giá trị ẩm thực, nấm kim châm còn được nghiên cứu trong y học nhờ hàm lượng hoạt chất sinh học phong phú.

Loại nấm này có giá trị năng lượng thấp nhưng giàu vi chất dinh dưỡng có lợi. Trong khoảng 65g nấm tươi chỉ chứa 24kcal năng lượng, nhưng cung cấp đến 5g Carbohydrate, 1,7g Protein, 0,2g chất béo và 1,8g chất xơ.

Đặc biệt, nấm kim châm là nguồn cung cấp dồi dào các vitamin nhóm B, bao gồm vitamin B3, B1, B2 và B9. Đây là những vi chất đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa năng lượng, duy trì chức năng hệ thần kinh và tham gia vào quá trình tổng hợp ADN của tế bào.

Bên cạnh đó, nấm còn chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa mạnh thuộc nhóm polyphenol, tiêu biểu như quercetin, catechin, acid gallic và acid caffeic. Các chất này có khả năng trung hòa gốc tự do, bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa và làm giảm nguy cơ phát triển các bệnh lý nguy hiểm.

Nấm kim châm, món ăn bổ dưỡng nhưng nhóm người dị ứng cần thận trọng. Ảnh: Phạm Yến

Tiến sĩ Giang nhấn mạnh, nhờ cơ chế trên, nấm kim châm góp phần làm giảm tình trạng stress oxy hóa, yếu tố liên quan chặt chẽ đến quá trình lão hóa và sự hình thành nhiều bệnh lý mãn tính như tim mạch, rối loạn chuyển hóa. Đây được xem là nền tảng sinh học quan trọng giải thích cho nhiều tác dụng có lợi của nấm đối với sức khỏe.

Ngoài ra, một số nghiên cứu thực nghiệm trên động vật cho thấy chiết xuất từ nấm kim châm có thể cải thiện các chỉ số lipid máu hiệu quả. Các tác động tích cực bao gồm làm giảm cholesterol toàn phần, triglycerid và LDL-cholesterol (lipoprotein tỷ trọng thấp).

Việc cải thiện các thông số này gợi ý rằng nấm kim châm có thể đóng vai trò hỗ trợ đắc lực trong dự phòng bệnh tim mạch, đặc biệt khi được sử dụng như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh.

Không chỉ vậy, nấm kim châm còn là nguồn cung cấp chất xơ thực phẩm tuyệt vời cho chức năng tiêu hóa. Chất xơ giúp tăng khối lượng phân, kích thích nhu động ruột và hỗ trợ cải thiện tình trạng táo bón. Đồng thời, đây cũng là chất dinh dưỡng quan trọng cho hệ vi sinh đường ruột, góp phần duy trì cân bằng hệ vi khuẩn có lợi và tăng cường sức khỏe tiêu hóa toàn diện.

Mặc dù đây là thực phẩm an toàn nhưng khi sử dụng, chuyên gia lưu ý người tiêu dùng cần nấu chín hoàn toàn trước khi ăn nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm vi sinh vật. Những người có tiền sử dị ứng với nấm nên tránh sử dụng để phòng các phản ứng quá mẫn.