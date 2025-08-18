XEM CLIP:

Khoảng 11h45 ngày 16/8, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng từ Ninh Bình về Hà Nội, một chiếc ô tô hiệu Hyundai Santa Fe lưu thông với biển số bị che bằng thiết bị lật biển. Thay vì hiển thị biển kiểm soát thật, phía sau xe gắn tấm biển in dòng chữ “Happy Wedding”.

Theo phản ánh của anh Bảo H. (Ninh Bình), người quay video, chiếc Santa Fe này không chỉ che biển số mà còn có biểu hiện lạng lách, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

"Chúng tôi lái xe từ Ninh Bình lên Hà Nội chơi bất ngờ gặp tình huống này. Tôi ngồi bên cạnh tài xế, dùng điện thoại quay lại vì quá bất bình với hành vi che biển tránh phạt nguội như thế. Chiếc Hyundai Santa Fe này dùng thiết bị lật biển số, nhìn khung đen chính là bộ khung lật biển", anh Hoàng cho biết.

Theo anh Hoàng H., xe ô tô này có khả năng đã lật biển ngay sau khi vào cao tốc nên anh không thể quay được đoạn lật như thế nào.

Xe Hyundai Santa Fe dùng chiêu lật biển số né phạt nguội trên cao tốc.

"Hành vi che, tẩy xóa, gắn thêm phụ kiện làm sai lệch biển số hoặc lưu thông mà không có biển số là cố ý vi phạm pháp luật. Đây cũng là chiêu trò mà nhiều tài xế sử dụng nhằm tránh bị hệ thống giám sát xử lý vi phạm tự động (“phạt nguội”) phát hiện", anh H. bức xúc.

Ngay sau khi đoạn video ghi lại sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc. Anh Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi, Hà Nội) bình luận: “Đường cao tốc là nơi tốc độ cao, xe nào cũng vội. Nếu còn có người cố tình lách luật, che biển số, lại đi lạng lách cực kỳ nguy hiểm cho cộng đồng”.

Cận cảnh biển in dòng chữ “Happy Wedding” trên chiếc Hyundai Santa Fe.

Việc che biển số để né phạt không chỉ gây khó khăn trong quản lý mà còn tiềm ẩn hậu quả nghiêm trọng khi xảy ra va chạm. Đây là hành vi vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, cần được xử lý triệt để để lập lại trật tự, an toàn trên các tuyến đường.

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh về việc chiếc xe Hyundai Santa Fe che biển số bằng tấm biển “Happy Wedding” để lưu thông trên cao tốc Pháp Vân -Cầu Giẽ, đơn vị đã vào cuộc xác minh.

Lực lượng chức năng đang phối hợp trích xuất dữ liệu từ hệ thống giám sát, đồng thời tổ chức truy tìm phương tiện và người điều khiển để xử lý.

Trao đổi với VietNamNet, luật sư Nguyễn Đức Thắng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo Điểm b khoản 8 điều 13 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt người điều khiển xe ô tô vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông như sau: ​Đối với người điều khiển phương tiện ô tô sử dụng thiết bị lật biển số xe hoặc gắn biển số không đúng quy định, không rõ chữ, số hoặc làm thay đổi chữ, số, hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe sẽ bị xử phạt hành chính từ 20 triệu đồng đến 26 triệu đồng.

Ngoài ra, căn cứ tại điểm b khoản 13 Điều 13 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định về trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông tài xế che biển số xe ô tô bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.