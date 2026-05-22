Chỉ nên gội đầu 2-3 lần mỗi tuần

Nhiều người than phiền rằng dù ngày nào cũng gội đầu nhưng chỉ vài tiếng sau tóc đã bết, da đầu bẩn và xuất hiện gàu. Vì muốn loại bỏ hoàn toàn các mảng bong vảy và "nặng đầu vì dầu", không ít người chọn cách gội đầu nhiều lần, kết hợp chà xát mạnh để “đẩy” gàu ra khỏi da đầu.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Tuyến, Phó Trưởng khoa điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết ở người bị viêm da dầu, hàng rào bảo vệ da bị suy giảm, dẫn đến tình trạng bong vảy (hay còn gọi là gàu).

"Tuy nhiên, việc gội đầu quá nhiều lại khiến da đầu bị tổn thương nặng hơn, trở nên khô do mất đi lớp dầu bảo vệ tự nhiên", bác sĩ Tuyến cho biết. Không chỉ vậy, việc chà sát mạnh khiến da đầu còn dễ bị tác động bởi các yếu tố có hại từ bên ngoài như vi khuẩn, virus, khiến tình trạng da ngày càng xấu đi.

Theo khuyến cáo của bác sĩ, mọi người chỉ nên gội đầu khoảng 2-3 lần mỗi tuần và tránh chà, gãi mạnh da đầu. Việc gội đầu chỉ nên thực hiện khi cần thiết, không nên biến thành thói quen mỗi ngày bởi có thể làm tổn hại da đầu và nang tóc.

Trong những ngày không gội nhưng tóc vẫn có cảm giác bết, bạn có thể tham khảo các sản phẩm dầu gội khô.

Da đầu nhiều gàu có phải dấu hiệu bệnh lý?

Gàu là hiện tượng tự nhiên khá phổ biến, có thể đến từ đặc điểm da đầu hoặc thói quen chăm sóc tóc chưa phù hợp.

Người có da đầu nhờn, tuyến bã hoạt động mạnh sẽ làm tăng xuất hiện các vảy gàu màu trắng, mỏng và ẩm. Ngược lại, da đầu khô, đặc biệt trong mùa lạnh, cũng dễ gây ngứa ngáy, bong tróc thành từng mảng gàu.

Thói quen vệ sinh tóc không hợp lý cũng là nguyên nhân phổ biến. Gội đầu quá nhiều khiến da đầu tiếp xúc thường xuyên với chất tẩy rửa trong dầu gội, làm da khô, ngứa, xuất hiện gàu, gây rụng tóc.

Trong khi đó, việc gội đầu quá ít cũng khiến tế bào chết, mồ hôi và chất nhờn tích tụ, hình thành các mảng vảy gây bít tắc da đầu.

Nhiều bệnh lý gây bong vảy giống gàu

Ngoài hiện tượng sinh lý thông thường, tình trạng nhiều gàu kéo dài cũng có thể là dấu hiệu của một số bệnh lý da đầu. Trong đó, nấm da đầu có thể gây bong da thành từng mảng trắng giống gàu, kèm nền da đỏ, có bờ sẩn quanh tổn thương và nguy cơ rụng tóc.

Bệnh vảy nến da đầu cũng có biểu hiện bong nhiều vảy trắng mủn. Viêm da tiết bã khiến da đầu xuất hiện các mảng vảy dày, màu trắng hoặc hơi vàng, có thể khô hoặc ẩm ướt.

Ngoài ra, viêm da tiếp xúc do dị ứng với hóa chất như dầu gội, thuốc nhuộm hay gôm xịt tóc cũng là nguyên nhân phổ biến gây ngứa và bong vảy da đầu.

Các bác sĩ khuyến cáo nếu tình trạng gàu kéo dài, tái phát nhiều lần hoặc kèm theo ngứa, đỏ da, rụng tóc, người dân nên đến chuyên khoa da liễu để được kiểm tra, làm xét nghiệm và chẩn đoán chính xác.