Đụng độ mới nổ ra giữa Afghanistan và Pakistan. Video: PTI

Theo tờ Times of India và hãng tin Dawn, Pakistan cáo buộc quân đội Afghanistan nổ súng vô cớ ở Kuram, một quận thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Quân Pakistan đã đáp trả mạnh mẽ, làm hư hại xe tăng và các đồn quân sự của Afghanistan, khiến các chiến binh Taliban phải rời vị trí.

Tahir Ahrar, phó phát ngôn viên cảnh sát ở tỉnh Khost của Afghanistan đã xác nhận thông tin về vụ đụng độ diễn ra vào ngày 14/10, trong khi phía Pakistan chưa lên tiếng. Đây là lần thứ 2 trong vòng một tuần, các lực lượng Afghanistan và Pakistan đọ hỏa lực dọc biên giới chung.

Hiện nay, tất cả các cửa khẩu biên giới giữa hai nước vẫn đóng cửa. Hàng trăm xe tải đang xếp hàng dài trên các tuyến đường, chờ tới khi hoạt động thương mại song phương được nối lại.

Giao tranh giữa Pakistan và Afghanistan bùng phát vào tối 11/10 khi lực lượng Afghanistan tấn công một số đồn quân sự của Pakistan. Giới chức Afghanistan tuyên bố đã hạ gục 58 binh sĩ Pakistan, trong khi Islamabad khẳng định chỉ mất 23 lính và tiêu diệt hơn 200 chiến binh Taliban cùng các phần tử khủng bố có liên quan. Cuộc đụng độ dừng lại một ngày sau đó theo lời kêu gọi của Ảrập Xêút và Qatar.

Căng thẳng giữa hai nước láng giềng leo thang sau khi chính quyền Taliban cáo buộc Pakistan thực hiện các cuộc không kích vào thủ đô Kabul của Afghanistan. Pakistan chưa thừa nhận mở cuộc tấn công mới, nhưng trước đây nước này đã tiến hành nhiều vụ oanh tạc nhằm vào nơi ẩn nấp của nhóm Tehreek-e-Taliban Pakistan.

Islamabad cáo buộc Kabul chứa chấp nhóm vũ trang nổi dậy từng gây ra nhiều vụ tấn công chết người bên trong Pakistan. Song, Afghanistan nhất quyết phủ nhận.