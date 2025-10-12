Pakistan phá hủy khu trại quan trọng của Afghanistan. Video: Dawn

Theo hãng tin Anadolu, quân đội Pakistan hôm nay (12/10) xác nhận, 23 binh sĩ của nước này đã thiệt mạng trong khi Afghanistan tuyên bố có 9 lính tử vong, 30 người khác bị thương vì giao tranh ở biên giới giữa hai nước.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kabul, người phát ngôn của chính phủ lâm thời Afghanistan cho hay, quân đội nước này đã tiếp quản 20 chốt an ninh của Pakistan.

Căng thẳng gia tăng sau khi Islamabad yêu cầu chính quyền Taliban hành động chống lại các nhóm quân đang tăng cường tấn công vào Pakistan, với lý do các nhóm này hoạt động từ các khu vực an toàn bên trong Afghanistan. Về phần mình, Taliban, lực lượng lên nắm quyền ở Afghanistan từ năm 2021, đã phủ nhận sự hiện diện của các nhóm vũ trang nổi dậy Pakistan trên lãnh thổ nước này.

Cả hai bên đều tuyên bố gây ra thương vong cao hơn nhiều cho bên kia, nhưng không đưa ra bằng chứng. Pakistan khẳng định đã tiêu diệt 200 tay súng Taliban và các chiến binh đồng minh, trong khi Afghanistan nói đã hạ gục 58 binh sĩ Pakistan.

Quân đội Pakistan tuyên bố đã chiếm giữ 21 vị trí thù địch ở Afghanistan trong thời gian ngắn và vô hiệu hóa nhiều trại huấn luyện khủng bố.

Pakistan phá hủy xe tăng của Afghanistan. Video: Dawn

Theo các quan chức an ninh của Pakistan và Taliban, quân Pakistan ngày 9/10 đã không kích thủ đô Kabul và một khu chợ ở phía đông Afghanistan. Taliban đã tấn công đáp trả.

Cả hai quốc gia láng giềng ở Trung Đông đều tuyên bố đã phá hủy đồn biên phòng của đối phương. Giới chức an ninh Pakistan đã chia sẻ đoạn video chứng minh cho tuyên bố của mình. Tới sáng nay, các cuộc giao tranh đã kết thúc. Tuy nhiên, theo các quan chức và người dân địa phương, tại khu vực Kurram của Pakistan vẫn vang lên tiếng súng.

Giới chức tại Kabul ngày 12/10 tiết lộ, Afghanistan đã dừng tấn công theo yêu cầu của Qatar và Ảrập Xêút. Trong khi đó, giới chức Pakistan thông báo đã đóng cửa các cửa khẩu dọc theo biên giới dài 2.600km với Afghanistan.