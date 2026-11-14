Từ khoản vay 20,5 tỷ đồng, Trần Thị Hồng (Đà Nẵng) lập các hợp đồng góp vốn vào dự án bất động sản không có thật, đẩy số tiền yêu cầu thanh toán lên gần 49 tỷ đồng chỉ sau một năm.

Ngày 14/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt tạm giam Trần Thị Hồng (SN 1982, trú phường Cẩm Lệ) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 6/2022 đến tháng 3/2023, Hồng nhiều lần cho bà N.T.H.L (SN 1963, trú phường Hòa Cường) vay tiền. Ngoài ra, người này còn nhập các khoản phát sinh từ những giao dịch làm ăn khác vào tiền gốc để tính lãi.

Đến ngày 9/3/2023, tổng số tiền gốc và lãi mà Hồng yêu cầu bà L. thanh toán lên tới 20,5 tỷ đồng.

Biết gia đình bà L. có thửa đất rộng khoảng 6.000m² tại khu vực đường Cách Mạng Tháng Tám - Lê Thanh Nghị - Thăng Long, đứng tên con trai bà L. là ông N.A.K, Hồng tìm cách chuyển khoản nợ thành giao dịch góp vốn đầu tư bất động sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Trần Thị Hồng. Ảnh: CACC

Mặc dù biết thửa đất đang tranh chấp tại tòa án, không đủ điều kiện triển khai dự án, Hồng vẫn lập nhiều hợp đồng và vi bằng góp vốn vào dự án mang tên “Trung tâm thương mại và căn hộ lưu trú”, yêu cầu bà L. và ông K. ký xác nhận.

Từ khoản nợ 20,5 tỷ đồng, chỉ trong vòng một năm, số tiền Hồng yêu cầu thanh toán tăng lên 48,625 tỷ đồng. Cụ thể, sau 6 tháng, khoản tiền được nâng lên 32 tỷ đồng dưới danh nghĩa “tiền chia cổ phần đợt 1”. Đến tháng 3/2024, số tiền tiếp tục tăng lên 48,625 tỷ đồng với lý do “bồi thường vi phạm thời hạn thanh toán”.

Khi bà L. không có khả năng chi trả, Hồng sử dụng các hợp đồng góp vốn nói trên khởi kiện tại Tòa án nhân dân khu vực 1 - Đà Nẵng, yêu cầu thanh toán toàn bộ số tiền theo hợp đồng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Hồng không hợp tác, phủ nhận việc cho bà L. vay tiền và khẳng định các hợp đồng góp vốn là giao dịch đầu tư có thật.

Tuy nhiên, thông qua việc thu thập, đối chiếu tài liệu, chứng cứ, lời khai của những người liên quan, kết hợp phân tích sao kê tài khoản ngân hàng và dữ liệu điện tử, Phòng Cảnh sát hình sự từng bước làm rõ bản chất vụ việc.

Kết quả điều tra xác định, dự án “Trung tâm thương mại và căn hộ lưu trú” tại thửa đất 6.000m² hoàn toàn không có thật. Các khoản tiền được thể hiện dưới danh nghĩa chia cổ phần, bồi thường vi phạm hợp đồng thực chất là tiền lãi vay.

Cơ quan điều tra xác định Hồng áp dụng mức lãi suất lần lượt 112,195%/năm và 103,9%/năm, cao gấp nhiều lần mức lãi suất tối đa pháp luật cho phép. Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định là 24,025 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù bà L. chưa thanh toán các khoản lãi nói trên, Hồng vẫn sử dụng những hợp đồng góp vốn giả cách để khởi kiện, yêu cầu tòa án buộc bà L. thanh toán. Theo cơ quan điều tra, đây là thủ đoạn nhằm lợi dụng hoạt động tố tụng dân sự để hợp thức hóa khoản lãi vay trái pháp luật.