Ngày 28/1, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Phan Nguyễn Tấn Khải (36 tuổi, ngụ phường Gia Định, TPHCM) 12 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” 1 năm tù về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là 13 năm.

Cùng về tội "Cưỡng đoạt tài sản", bị cáo Ngô Thị Thiên Trang (31 tuổi, ngụ phường Cầu Kiệu, TPHCM) lĩnh án 8 năm tù, Nguyễn Thành Đô (34 tuổi, ngụ phường Gia Định) 5 năm tù và xử phạt hành chính bị cáo Đô 50 triệu về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Theo cáo buộc, do làm ăn thua lỗ nên từ tháng 7/2022, anh Nguyễn Thế A. nhiều lần vay của Khải tổng số hơn 4,3 tỷ đồng với lãi suất từ 108-252%/năm. Tổng số tiền lãi anh Thế A. đã trả cho Khải lên tới gần 1,2 tỷ đồng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Một thời gian sau, anh Thế A. trả lại 1,52 tỷ đồng tiền gốc, còn nợ lại 2,87 tỷ đồng.

Khoảng tháng 4/2023, biết anh Thế A. kinh doanh quán bida, Khải yêu cầu cho hùn 750 triệu đồng, bằng hình thức trừ vào số tiền còn nợ. Anh Thế A. đồng ý và thỏa thuận hàng tháng sẽ chuyển cho Khải 25 triệu đồng, nhưng được 3 tháng thì không chuyển nữa.

Bực tức, Khải thuê Nguyễn Thành Đô đi đòi tiền. Khải bàn với Đô yêu cầu anh Thế A. viết giấy vay của Đô 320 triệu đồng với tiền lãi là 2 triệu đồng/ngày. Sau đó, anh Thế A. đã trả được 120 triệu tiền gốc và 68 triệu đồng tiền lãi.

Do anh Thế A. không trả tiền lãi và tiền hùn vốn vào quán bida, đầu tháng 7/2023, Khải cùng Ngô Thị Thiên Trang (vợ Khải), Phúc (bạn Khải chưa rõ lai lịch) đến yêu cầu anh này chuyển nhượng quán bida cho Khải để trừ nợ.

Tuy nhiên, khi đến quán, cả nhóm gặp chị Đinh Thị Phi N. (bạn gái của Thế A.). Chị N. cho biết quán bida này do chị làm chủ và chị không vay mượn tiền của Khải. Không đồng ý, Khải và Trang yêu cầu chị N. giao quán bida để trừ nợ cho anh Thế A.

Khi chị N. từ chối, Khải, Trang và Phúc đã lớn tiếng chửi bới, đe dọa cho người đóng cửa quán, không cho kinh doanh. Lo sợ, chị N. buộc phải giao quán bida cho Trang để trả số tiền 1,8 tỷ đồng (gồm tiền gốc và tiền lãi) mà anh Thế A. đã vay của Khải.

Ngày 12/7/2023, chị N. và anh Thế A. nói với Khải và Trang rằng sẽ trả tiền để lấy lại quán bida. Tuy nhiên, hai người này buộc chị N. và anh Thế A. phải lập hợp đồng vay của Khải số tiền 1,8 tỷ đồng. Sau đó, chị N. đã trả cho vợ chồng Khải gần 1,2 tỷ đồng.

Do không tiếp tục trả tiền, đến ngày 5/12/2023, vợ chồng Khải, Đô, Phúc và hai đối tượng khác đã đến quán bida của chị N. chửi bới, đuổi khách đang chơi ra ngoài, cắt điện tổng, đóng cửa quán và nhắn tin đe dọa đánh nhằm buộc chị N. phải trả tiền.

Giữa tháng 12/2023, khi thấy anh Thế A. đang điều khiển xe gắn máy trên Đường 3/2, Khải và Đô chặn đầu xe rồi dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu, mặt nạn nhân, ép phải trả tiền.

Ngày 13/1/2024, anh Thế A. đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tố cáo hành vi của Khải, Trang và Đô.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.