Nhân dịp khởi công và Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng gửi tới các đại biểu cùng toàn thể thầy cô giáo, các em học sinh, các bậc phụ huynh lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nêu rõ Đảng, Nhà nước luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Đây là lĩnh vực có vai trò đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng, hình thành và phát triển nhân cách, phẩm chất, năng lực của con người; là yếu tố quyết định đảm bảo sự thành công trong thực hiện đột phá phát triển nguồn nhân lực phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: VGP

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng dự lễ khởi công trong không khí phấn khởi cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; khẳng định đây là một sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần "Cả nước hướng về biên cương, vì tương lai con em đồng bào các dân tộc".

Theo Thủ tướng, chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được Bộ Chính trị thông qua tại Kết luận số 81 ngày 18/7. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số tại chỗ, đồng thời củng cố quốc phòng, an ninh vùng biên giới.

Thủ tướng khẳng định việc xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp là bước đột phá trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực vùng biên giới. Đến nay, 28 trường đã được khởi công xây dựng. Riêng hôm nay, 72 trường thuộc 14 tỉnh biên giới tiếp tục được khởi công xây dựng đồng loạt, tạo khí thế lan tỏa mạnh mẽ dọc chiều dài biên cương Tổ quốc.

"Chúng ta rất vui mừng chứng kiến niềm vui chung lan tỏa dọc chiều dài biên giới của Tổ quốc. Nơi đâu cũng có ánh mắt rạng ngời, phấn khởi của thầy cô giáo, các em học sinh, các bậc phụ huynh và nhân dân được chứng kiến các trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở được khởi công, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân ái, trách nhiệm xã hội trong hành trình gieo chữ nơi biên cương của chúng ta", Thủ tướng nói.

Thủ tướng nhấn mạnh sự kiện này là bước khởi đầu quan trọng trong hành trình “gieo chữ nơi biên cương”, góp phần mang ánh sáng tri thức đến với con em các dân tộc thiểu số, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững vùng biên. Những ngôi trường nội trú không chỉ là nơi học tập mà còn là biểu tượng của niềm tin, khát vọng vươn lên và minh chứng cho tinh thần đoàn kết dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nhấn nút khởi công dự án. Ảnh: VGP

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn các địa phương, lực lượng thi công, thầy cô giáo, học sinh và nhân dân vùng biên đã đồng lòng, nỗ lực triển khai chương trình đầy ý nghĩa này. Đồng thời, ông cảm ơn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước luôn đồng hành, đóng góp, hỗ trợ thực hiện chương trình.

Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, người đứng đầu các bộ, cơ quan liên quan - đặc biệt là Bí thư, Chủ tịch các tỉnh biên giới, lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan - trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các dự án đúng tiến độ; đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thất thoát, đội vốn một cách bất hợp lý; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các nhà trường trên địa bàn biên giới.

Thủ tướng đề nghị tập trung đầu tư cho các trường nội trú đã được khởi công, thi công với tinh thần "3 ca 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ" với tinh thần thần tốc và táo bạo, tuân thủ quy định, bảo đảm đúng chất lượng và hoàn thành đúng thời hạn.

"Từng ngôi trường mới sẽ là nơi gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng; là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình cảm, trách nhiệm của Đảng, nhà nước, của nhân dân đối với đồng bào, với vùng phên giậu của Tổ quốc", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm cho Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương. Ảnh: VGP

Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, đơn vị thi công, cơ quan liên quan cần tuân thủ "5 bảo đảm" trong đầu tư, xây dựng các trường. Đó là: bảo đảm chất lượng, tiến độ; bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu; bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, cảnh quan, an toàn lao động; bảo đảm không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí; bảo đảm đầu tư đến đâu, hiệu quả đến đó, mang lại lợi ích thiết thực cho các em học sinh, thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa bàn.

Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ thầy cô vùng cao, vùng sâu, biên giới, những người gieo chữ thầm lặng. Ông chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi, giữ gìn bản sắc dân tộc; nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quà tặng cùng áo ấm cho các em học sinh tại lễ khởi công. Ảnh: VGP

Bốn điểm trường đồng loạt khởi công ở Thanh Hóa hôm nay tại các xã Yên Khương, Tam Lư, Tam Thanh và Na Mèo. Trước đó, ngày 14/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã dự khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt (tại thôn Cạn, xã biên giới Bát Mọt).