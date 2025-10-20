Ngày 20/10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án sát hại 3 người trong một gia đình tại xã Đak Nhau. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây rúng động dư luận xảy ra ngày 2/10 vừa qua.

Thực nghiệm hiện trường vụ án sát hại 3 người trong một gia đình. Ảnh: A.X

Các nạn nhân gồm ông Đỗ D.T. (45 tuổi), vợ là bà Chu H.H. (48 tuổi) và bé trai Đỗ T.T. (11 tuổi, cháu ngoại). Cả ba được phát hiện tử vong với vết thương do đạn bắn vào đầu, két sắt trong nhà bị phá, nhiều tài sản bị mất.

Lực lượng chức năng đã di lý nghi phạm Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ khu phố 8, phường Phước Bình) đến căn nhà tại thôn 6, xã Đak Nhau để phục vụ công tác thực nghiệm hiện trường vụ án.

Như VietNamNet đã đưa tin, sáng 3/10, người dân phát hiện ba người tử vong tại cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bước đầu cho thấy ba nạn nhân tử vong do bị bắn vào vùng đầu. Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của gia đình ghi lại một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, trùm kín mặt, đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà vào thời điểm xảy ra án mạng.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội danh “Giết người" và "Cướp tài sản”.

Hình ảnh từ camera ghi lại. Ảnh: A.X

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - đã lập Ban chuyên án 1025G phân công 5 Phó Giám đốc đến hiện trường, phụ trách 5 mũi xác minh với 15 tổ công tác, huy động hơn 500 cán bộ để truy tìm hung thủ gây án.

Đồng thời, Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an - trực tiếp đến hiện trường vụ án, chỉ đạo công tác truy bắt hung thủ. Ông yêu cầu xây dựng kế hoạch bài bản, khoa học và phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ trong quá trình truy xét.

Đến 15h30 ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Sỹ Tùng - hung thủ gây ra vụ thảm án làm 3 người tử vong.

Lê Sỹ Tùng khi bị bắt. Ảnh: A.X

Sau khi bị bắt, Tùng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai rõ quá trình chuẩn bị và lên kế hoạch gây án. Vụ án đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan.