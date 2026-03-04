Ngày 5/3, Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức buổi gặp gỡ báo chí, nghệ sĩ và đối tác, công bố những định hướng lớn cùng kế hoạch hoạt động trọng tâm trong năm mới.

NSƯT Kiều Minh Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam cho biết, cuối năm 2025, đơn vị đón nhận niềm vui khi bộ máy lãnh đạo tiếp tục được kiện toàn. NSƯT Trịnh Mai Nguyên được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc, san sẻ trọng trách điều hành trong bối cảnh đơn vị phải đối mặt với nhiều thách thức.

Theo NSƯT Kiều Minh Hiếu, năm 2026 là thời điểm cần một bước đi đủ mạnh để khẳng định vị thế của đơn vị kịch nói đầu ngành. Vì vậy, tập thể nghệ sĩ quyết định dàn dựng lại Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng - một trong những kiệt tác của sân khấu kịch Việt Nam.

"Đây là tác phẩm lớn, đặt ra những vấn đề gai góc về nghệ thuật và quyền lực, lý tưởng sáng tạo và trách nhiệm xã hội. Chúng tôi xác định phải làm bằng tất cả tâm huyết và nội lực của nhà hát", NSƯT Kiều Minh Hiếu nói.

NSƯT Kiều Minh Hiếu. Ảnh: Châu Anh

Đáng chú ý, toàn bộ ê-kíp sáng tạo đều là nhân sự của nhà hát, đạo diễn là NSƯT Trịnh Mai Nguyên. Điều này thể hiện quyết tâm phát huy nội lực, đồng thời tạo cơ hội để đội ngũ nghệ sĩ khẳng định năng lực trong một dự án quy mô.

Bên cạnh Vũ Như Tô, nhà hát cũng tích cực tìm kiếm các kịch bản đương đại, phản ánh hơi thở cuộc sống hôm nay. Theo NSƯT Kiều Minh Hiếu, việc lựa chọn kịch mục không chỉ dựa trên giá trị văn học mà còn tính đến khả năng lan tỏa xã hội, đóng góp vào đời sống tinh thần của công chúng.

100 đêm diễn và mục tiêu "đỏ đèn" cuối tuần

Về kế hoạch biểu diễn, năm 2026 nhà hát đặt mục tiêu khoảng 100 đêm diễn. Con số này được xây dựng trên nền tảng thành tích 151 đêm diễn trong năm 2025 - kết quả được xem là ấn tượng trong bối cảnh nhiều khó khăn chung của sân khấu.

"Chúng tôi muốn xây dựng thói quen xem kịch định kỳ cho khán giả Thủ đô. Dù không gian chưa thật sự tương xứng với vị thế của Nhà hát Kịch Việt Nam, nhưng nếu có tác phẩm tốt, khán giả sẽ quay trở lại", NSƯT Kiều Minh Hiếu nhấn mạnh.

Song song với hoạt động biểu diễn, nhà hát lên kế hoạch cải tạo cơ sở vật chất, sửa chữa không gian rạp diễn để mang đến trải nghiệm nghệ thuật trọn vẹn hơn. Mục tiêu là khi khán giả bước vào rạp, họ cảm nhận được một không gian văn hóa đúng nghĩa, nơi cảm xúc thăng hoa cùng kịch nghệ.

Trong lĩnh vực đối ngoại, năm 2026 được xác định là giai đoạn tăng cường hợp tác quốc tế của nhà hát. Trước đó, Nhà hát Kịch Việt Nam đã có những chuyến lưu diễn tại châu Âu, Lào, Thái Lan… và hợp tác với ê-kíp Hàn Quốc dàn dựng vở Café Bánh Mì. Tuy nhiên, do hạn chế về không gian biểu diễn, hiệu quả khai thác chưa đạt như kỳ vọng.

"Thông qua giao lưu với các nền sân khấu khác nhau, nghệ sĩ của chúng tôi có cơ hội học hỏi, tiếp thu tinh hoa quốc tế, từ đó làm giàu thêm hoạt động sáng tạo. Đặc biệt, nhiệm vụ phục vụ kiều bào ở nước ngoài tiếp tục là một mũi nhọn, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt xa quê.", Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam chia sẻ.

Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, nhà hát xác định chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu. Đối tượng học sinh, sinh viên được xem là lớp khán giả tiềm năng.

"Đầu tư cho lớp khán giả trẻ không chỉ là chiến lược dài hạn mà còn là cách nuôi dưỡng tình yêu sân khấu, xây dựng thế hệ công chúng mới am hiểu và trân trọng kịch nói", NSƯT Kiều Minh Hiếu khẳng định.

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Ảnh: Châu Anh

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn khẳng định, Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa mở ra cơ hội lớn cho các đơn vị nghệ thuật.

"Khi đất nước ngày càng quan tâm sâu sắc đến văn hóa, nếu chúng ta tận dụng tốt thời cơ, đó sẽ là cú hích quan trọng để sân khấu phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung", Cục trưởng nói.

Theo NSND Xuân Bắc, năm 2025 dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của NSƯT Kiều Minh Hiếu và sự đồng lòng của tập thể, nhà hát đã từng bước ổn định và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

"Với những gì đã làm được, Nhà hát Kịch Việt Nam hoàn toàn có quyền tự hào. Nhưng quan trọng hơn là phía trước - nơi chúng ta phải tiếp tục đổi mới, giữ vững bản sắc và khẳng định vị thế của một đơn vị kịch nói hàng đầu", NSND Xuân Bắc bày tỏ.