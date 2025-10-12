Ngày nay, việc mang theo điện thoại vào nhà vệ sinh dường như đã trở thành thói quen phổ biến – dù ít ai muốn thừa nhận. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới tại Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess (Boston, Mỹ) cho thấy thói quen này có thể gây ra nguy cơ mắc bệnh trĩ cao hơn 46%.

Theo kết quả khảo sát 125 bệnh nhân nội soi đại tràng, 66% cho biết họ thường xuyên sử dụng điện thoại khi ngồi trên bồn cầu, ít nhất một lần mỗi tuần. Những người này thường trẻ tuổi hơn và có xu hướng ngồi lâu hơn, với hơn 37% ngồi trên 5 phút mỗi lần, trong khi ở nhóm không dùng điện thoại, chỉ 7,1% ngồi lâu như vậy.

Nên giới hạn thời gian sử dụng điện thoại trong nhà vệ sinh. Ảnh: Cnet

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân đến từ việc người dùng bị cuốn vào tin tức, mạng xã hội hay trò chơi, khiến thời gian “giải quyết” kéo dài. Ngồi lâu, rặn mạnh và táo bón là ba yếu tố chính làm tăng nguy cơ mắc trĩ. Sau khi điều chỉnh theo các yếu tố như tuổi, giới tính, chỉ số BMI, mức độ vận động và chế độ ăn chất xơ, nhóm dùng điện thoại khi đi vệ sinh vẫn có nguy cơ cao hơn 46% so với nhóm còn lại.

Nghiên cứu cũng ghi nhận nam giới có xu hướng ngồi lâu hơn nữ giới, thường trên 6 phút mỗi lần. Ngoài ra, những người có thói quen sử dụng điện thoại trong nhà vệ sinh vận động ít hơn, cho thấy lối sống ít năng động và phụ thuộc công nghệ hơn.

Về hoạt động khi cầm điện thoại, 54,3% người tham gia đọc tin tức và 44,4% dùng mạng xã hội. Dù nghiên cứu chưa khẳng định trực tiếp mối liên hệ giữa táo bón và việc ngồi lâu, bác sĩ Eamonn Quigley đến từ Bệnh viện Houston Methodist nhận định rằng tư thế cúi người khi nhìn vào điện thoại có thể làm tăng khả năng táo bón.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng cảnh báo về nguy cơ vi khuẩn lây lan. Phân có thể dính vào tay trong quá trình lau chùi hoặc bắn ra khi xả nước, đặc biệt nếu không đậy nắp bồn cầu và dễ dàng truyền sang điện thoại. Dù bạn rửa tay, vi khuẩn vẫn có thể quay lại khi cầm điện thoại sau đó.

Tóm lại, nếu bạn vẫn muốn lướt điện thoại khi đi vệ sinh, hãy giới hạn thời gian ngồi dưới 5 phút, rửa tay kỹ, và vệ sinh điện thoại thường xuyên. Những phút “lướt thêm” có thể khiến bạn phải trả giá bằng cảm giác đau rát và khó chịu.

(Theo Cnet)