Mười năm trước, nếu điện thoại của bạn rơi xuống hồ bơi hay bồn cầu, khả năng cứu vãn gần như bằng không. Nhưng ngày nay, hầu hết smartphone hiện đại đều có khả năng chống nước khá tốt, đủ để sống sót sau một cú đổ nước, một cơn mưa bất ngờ, hay thậm chí là ngâm nước ngắn, miễn là bạn xử lý đúng cách.

Dưới đây là những bước cần làm ngay, theo tổ chức Consumer Reports của Mỹ.

Bước 1: Tắt nguồn hoặc rút sạc ngay lập tức để tránh đoản mạch.

Bước 2: Nếu điện thoại tiếp xúc với nước hồ bơi có clo, nước biển hoặc nước xà phòng, hãy rửa nhẹ lại bằng nước máy sạch. “Các dung dịch ăn mòn như nước muối có thể phản ứng với kim loại trong máy”, ông Rich Fisco, trưởng bộ phận thử nghiệm điện tử của Consumer Reports, cho biết.

Bước 3: Lau khô bằng khăn mềm không xơ, tập trung vào các khe hở như cổng sạc, khe SIM hay giắc tai nghe.

Bước 4: Giữ điện thoại hướng cổng sạc xuống và vỗ nhẹ để nước chảy ra.

Bước 5: Dùng tăm bông nhúng cồn isopropyl (rượu y tế) để làm sạch cổng sạc, giúp loại bỏ cặn muối hoặc xà phòng.

Bước 6: Đừng cho điện thoại vào thùng gạo. Mẹo cũ này có thể khiến bụi lọt vào cổng sạc. Thay vào đó, hãy đặt máy trước quạt trong phòng thoáng khí ít nhất 24 giờ.

Bước 7: Sau khi để khô trọn một ngày, bật máy lên kiểm tra. Nếu hoạt động bình thường, bạn đã thành công. Nếu còn dấu hiệu hư hại như màn hình nhấp nháy, âm thanh méo hoặc không nhận sạc, mang đến trung tâm sửa chữa hoặc liên hệ hãng sản xuất.

Điện thoại vượt qua thử nghiệm ngâm nước của Consumer Reports

Tổ chức Consumer Reports (CR) kiểm tra khả năng chống nước của hàng chục mẫu điện thoại mỗi năm, bằng cách phun nước trong 5 phút mô phỏng mưa, rồi ngâm trong nước và kiểm tra sau 24, 48 và 72 giờ để xem máy có hoạt động lại hay không.

Theo thử nghiệm năm 2024, Samsung Galaxy S24 Ultra sống sót sau khi ngâm ở độ sâu 1,5 mét nước trong 30 phút; còn Apple iPhone 15 Pro Max vượt qua bài test 6 mét nước trong 30 phút.

(Theo Consumer Reports)