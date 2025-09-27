Tin giả vẫn tràn lan trên mạng và thậm chí ngày càng được tạo và phát tán tinh vi hơn nhờ các công nghệ hỗ trợ điển hình là AI. Cần có một chế tài mạnh hơn để xử lý không chỉ nguồn phát mà cả những người tương tác như like, share và cả nền tảng. VietNamNet xin giới thiệu tuyến bài về chủ đề này.

Những ngày cuối tháng 7 vừa qua, trong lúc chính quyền và các lực lượng vũ trang cùng nhân dân Nghệ An đang khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3, thì chiều 27/7 xuất hiện thông tin lan truyền trên mạng về việc thuỷ điện Bản Vẽ bị vỡ khiến hàng nghìn người dân hoảng loạn bỏ chạy lên các khu vực cao để sơ tán.

KOL Phạm Thoại cũng tiến hành phát tán tin giả. Ảnh chụp màn hình

Qua quá trình xác minh, phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An làm rõ, vào lúc 17 giờ 30 chiều cùng ngày, tài khoản Facebook có tên “Lô Thanh S.” phát trực tiếp đoạn video với nội dung: “Nghe tin vỡ đập thủy điện Bản Vẽ, dân chạy toán loạn. Mong bình an”.

Ngay lập tức, phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp công an xã Tương Dương tiến hành triệu tập Lô Thanh S. (sinh năm 1998, trú xã Yên Thắng, tỉnh Nghệ An), chủ tài khoản Facebook “Lô Thanh S.” lên làm việc.

Tại cơ quan công an, S. cho biết vào thời gian trên đang ở nhà người thân tại khối Hòa Nam (xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An) thì nghe một số người hô hoán đập thủy điện bị vỡ. Không kiểm chứng thông tin, S. cầm điện thoại phát trực tiếp để thông tin cho mọi người cùng biết

Vào ngày 30/7, một phụ nữ đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân với nội dung: “Sáng 29/7, cháu B, ngụ phường Bình Trưng đi làm trên đường Cao Thắng, TPHCM thì mất liên lạc. Đến khoảng 13 giờ, B gọi về nhà qua kết nối mạng, cho biết đang bị giữ tại một đồn biên phòng phía Campuchia, không có giấy tờ tùy thân và trong tình trạng hoảng loạn. B nói mình bị đưa qua biên giới trái phép, sau đó trốn thoát và được hai người bản địa giúp đỡ đến gần cửa khẩu. Đến chiều cùng ngày, bố của cháu B có liên lạc chị N để nhờ người giúp đỡ. Sau đó người phụ nữ và gia đình đến công an phường trình báo sự việc. Gia đình lập tức trình báo công an, đồng thời lên đường đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) để phối hợp giải cứu.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của cộng đồng mạng và bộ đội biên phòng, B đã được đưa về trạm kiểm soát phía Việt Nam vào chiều cùng ngày, trong trạng thái mệt mỏi, đói lả, điện thoại hết pin nhưng an toàn.

Theo bài viết chị N đăng tải, thì nguyên nhân khiến cháu B sang Campuchia là do đã uống một chai nước sâm.

Tuy nhiên, sau khi thông tin được đăng tải và lan truyền chóng mặt, một lãnh đạo thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã khẳng định với báo chí: Qua xác minh, không có trường hợp nào như thông tin mà Facebook đã đăng tải. Thậm chí, xác minh tại khu vực trên đường Cao Thắng, nơi mà bài viết trên Facebook đề cập là đã xảy ra chuyện “B đã mua chai nước sâm rồi bất tỉnh”, thì người dân khu vực cho biết chưa từng nghe nói về thông tin này.

Ngày 20/8, qua công tác nắm tình hình, phòng An ninh chính trị nội bộ, công an thành phố Hà Nội, phát hiện trên nền tảng TikTok xuất hiện video dài 1 phút 19 giây kèm tiêu đề “Biểu tình đòi phát vé ở Nhà hát lớn phản ánh sai sự thật về việc phát vé Chương trình “Việt Nam trong tôi” diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, thành phố Hà Nội).

Video nhanh chóng lan truyền, thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng với nhiều bình luận trái chiều, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín cơ quan, tổ chức và gây hoang mang trong dư luận xã hội. ‎

Tính đến 26/8, video đã đạt 832.800 lượt xem, 22.500 lượt tương tác và 1.898 bình luận, trong đó nhiều ý kiến tiêu cực gây phức tạp tình hình an ninh trật tự.

‎Phòng An ninh chính trị nội bộ đã nhanh chóng xác minh và xác định chủ tài khoản TikTok là D.H.T. (sinh năm 1994, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội). Ngày 20/8, D.H.T. đã sử dụng tài khoản TikTok đăng tải video với tiêu đề sai sự thật nhằm thu hút lượt xem.

Sáng 26/8, thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho biết, thông tin một Chủ tịch phường ở TP Huế bị công an bắt giữ khẩn cấp đăng tải trên mạng xã hội TikTok là sai sự thật.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, trên kênh Tiktok có tên "PHÁP LUẬT & ĐỜI SỐNG" đăng tải nội dung cho rằng chiều 25/8, công an đã bắt và khám xét ông Trần Văn Trung, Chủ tịch một phường ở TP Huế, về hành vi tham nhũng, trốn thuế, đồng thời thu giữ số tiền, vàng và sổ đỏ lớn. Thông tin này nhanh chóng lan truyền, nhận hơn 2.400 lượt thích, 278 bình luận, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh cán bộ và chính quyền TP Huế.

Ngay sau khi thông tin kể trên được lan truyền, cơ quan chức năng TP Huế đã khẳng định thông tin này là tin giả.

Đáng chú ý, ngay cả KOL nổi tiếng cũng tiến hành phát tán tin giả khiến nó lan toả mạnh mẽ trên môi trường mạng xã hội. Điển hình như Tiktoker Phạm Thoại tháng 7 vừa qua đã thông tin trên trang cá nhân về việc bản thân vinh dự được đảm nhận vai trò Đại sứ Chương trình Top nông sản - Nông sản về phố "VIETNAM OCOPEX 2025".

Đến ngày 31/7, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương đã ban hành văn bản khẳng định, Bộ Công Thương không bổ nhiệm/sử dụng cá nhân nào làm đại sứ của chương trình và không cho phép cơ quan, tổ chức phối hợp nào thực hiện việc nêu trên.

Chiều 5/8, chỉ huy phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Văn Thoại (tức Tiktoker Phạm Thoại, 29 tuổi, quê Hải Phòng).

Theo đó, Tiktoker Phạm Thoại bị xử phạt về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Bài 2: Dễ dàng tương tác và chia sẻ, tin giả có đất sống và ngày càng hoành hành