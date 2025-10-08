Vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 4h sáng nay (8/10), trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, TPHCM.

Thời điểm trên, xe tải lưu thông theo hướng ra vòng xoay Phú Hữu, đến gần đường Gò Cát, phường Long Trường, thì bất ngờ mất kiểm soát, lao sang làn đường ngược lại với tốc độ cao.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: ĐX.

Xe tải tông trúng mô tô phân khối lớn do ông Đ. (37 tuổi, ngụ Đồng Nai) dừng bên đường, rồi lao lên vỉa hè, húc trụ điện và tường nhà dân.

Vụ tai nạn khiến ông Đ. tử vong tại chỗ, mô tô văng xa nhiều mét, tường nhà và cột điện hư hại nặng.

Công an phường Long Trường cùng lực lượng CSGT đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Đường Nguyễn Duy Trinh được xem là cung đường 'tử thần' ở cửa ngõ phía Đông TPHCM. Ảnh: TK.

Đường Nguyễn Duy Trinh là trục giao thông chính phía Đông TPHCM, kết nối các khu dân cư đông đúc và là đầu mối giao thông huyết mạch vận chuyển hàng hóa ra vào Khu công nghiệp Phú Hữu.

Hiện đường chỉ rộng vỏn vẹn 6-7m biến nơi thành một trong những cung đường 'tử thần', đáng sợ nhất TPHCM. TPHCM lên kế hoạch mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh gần 10 năm trước nhưng đến nay vẫn "đắp chiếu'.

Mới đây, HĐND TPHCM đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng tổng mức đầu tư từ 832 tỷ đồng, lên mức "khủng" lên hơn 1.859 tỷ đồng. Điều này tương đương với mức đội vốn thêm hơn 1.000 tỷ đồng.