Ngày 7/10, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) An Sương, thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đã tiến hành xác minh, xử phạt một trường hợp tài xế xe buýt có hành vi đi lên vỉa hè để vượt các xe khác trên đường Nguyễn Văn Bứa.

Thông tin và hình ảnh về hành vi vi phạm này trước đó đã được người dân phản ánh rộng rãi qua các trang mạng xã hội.

CSGT làm việc với tài xế N.V.B. Ảnh: CSGT

Sau khi xác minh, Đội CSGT An Sương đã mời tài xế liên quan đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, ông N.V.B. (47 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh), người điều khiển xe buýt mang biển số 51B-309... (tuyến An Sương - Hậu Nghĩa) đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Ông B. cho biết, khoảng 12h45 cùng ngày, khi điều khiển xe trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn, TPHCM, do đoạn đường gần giao lộ vào Trường THPT Nguyễn Văn Cừ bị ùn ứ, sợ trễ giờ nên ông đã cho xe buýt đi nửa xe dưới lòng đường, nửa xe trên vỉa hè để vượt các phương tiện khác.

Đội CSGT An Sương đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông B. về hành vi “điều khiển xe ô tô đi trên vỉa hè”.

Với lỗi này, ông B. sẽ bị xử phạt từ 6-8 triệu đồng và bị tước 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Đội CSGT An Sương khẳng định, hành vi điều khiển phương tiện đi trên vỉa hè không chỉ là vi phạm Luật Giao thông đường bộ mà còn gây nguy hiểm cho người đi bộ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và làm hư hỏng hạ tầng.

Đặc biệt, đối với phương tiện vận tải hành khách công cộng như xe buýt, hành vi này còn gây mất hình ảnh, uy tín của ngành.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần tuân thủ nghiêm túc quy tắc: đi đúng phần đường, làn đường quy định và tuyệt đối không đi trên vỉa hè, dù trong trường hợp ùn ứ giao thông.