Trưa nay (3/11), Công an TPHCM đang phối hợp với Công an phường Thạnh Mỹ Tây phong tỏa hiện trường vụ việc một tài xế công nghệ dừng ô tô trên cầu Sài Gòn rồi nhảy xuống sông.

Khu vực sông Sài Gòn nơi tài xế công nghệ nhảy xuống. Ảnh: TK.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, nam tài xế lái ô tô công nghệ lưu thông qua cầu Sài Gòn theo hướng đường Điện Biên Phủ đi Võ Nguyên Giáp.

Khi ô tô công nghệ vừa lên cầu Sài Gòn được khoảng 100m thì tài xế dừng phương tiện.

Người này rời khỏi buồng lái ô tô, cởi hết quần áo. Sau đó, nam tài xế tiến lại khu vực lan can cầu, dùng vật nhọn tự gây thương tích cơ thể rồi nhảy xuống sông Sài Gòn.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến người đi đường không kịp can ngăn, tiếp cận.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã đến hiện trường phong tỏa, tìm kiếm nạn nhân. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.