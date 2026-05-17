Ngày 17/5, Công an TP Đồng Nai cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: H.N

Theo đó, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng hoạt động tinh vi, có sự phân cấp chặt chẽ, với phạm vi trải rộng trên địa bàn TP Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành khác.

Kết quả điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai đã bắt giữ 12 đối tượng, đồng thời khám xét khẩn cấp 5 địa điểm liên quan. Trong đó, cơ quan công an xác định 2 đối tượng cầm đầu là T.N.T. (SN 1995) và P.C.B. (SN 1989, cùng ngụ TP Đồng Nai).

Nhóm này sử dụng tài khoản cấp độ “Super Master” trên trang web cá cược bóng đá, sau đó phân thành nhiều tài khoản cấp dưới như “Master”, “Agent”, “Member” để tổ chức cho hàng trăm người tham gia cá độ bóng đá ở nhiều giải đấu khác nhau.

Số tiền giao dịch qua đường dây này được xác định hơn 70 tỷ đồng mỗi tháng.

Công an TP Đồng Nai đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.