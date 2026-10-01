Đứng trước khởi điểm lịch sử mới của hai nước, Trung Quốc sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam, không ngừng nỗ lực vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng chủ nghĩa xã hội của hai nước.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi điện mừng tới lãnh đạo cấp cao Trung Quốc.

Trong điện mừng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giành nhiều thắng lợi có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong 77 năm qua.

Lãnh đạo Việt Nam tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân, Trung Quốc sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng Trung Quốc trở thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc hồi tháng 4 vừa qua. Ảnh: TTXVN

Việt Nam luôn xác định củng cố và phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam khẳng định sẵn sàng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc duy trì trao đổi thường xuyên, tăng cường định hướng chiến lược, qua đó làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.

Tối ngày 30/9, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức chiêu đãi kỷ niệm 77 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Phát biểu tại chiêu đãi, Bộ trưởng VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh truyền thống hữu nghị lâu đời “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc; hai Đảng, hai nước chia sẻ nhận thức chung về việc phát triển tốt quan hệ Việt - Trung là lựa chọn chiến lược chung của hai nước.

Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn kiên trì chủ trương ưu tiên hàng đầu, quyết tâm cùng Đảng, Nhà nước Trung Quốc tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hai Đảng, hai nước.

Đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ, thực chất, toàn diện của quan hệ Việt - Trung, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định trên chặng đường phát triển mới của mỗi dân tộc, Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc tiếp tục đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau phát triển. Hai nước chung tay cùng các quốc gia thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đoàn kết và hợp tác quốc tế, ứng phó hiệu quả với các thách thức chung, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Phát biểu tại chiêu đãi, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Vương Quần điểm lại những thành tựu to lớn mà Trung Quốc đạt được trong 77 năm qua.

Trung Quốc kiên trì phát triển theo các định hướng mở cửa, sáng tạo và hòa bình, sẵn sàng cùng các nước đồng hành, chia sẻ cơ hội phát triển, đóng góp tích cực trên các vấn đề an ninh, phát triển, văn minh và quản trị toàn cầu, vì một thế giới tốt đẹp và sự nghiệp tiến bộ của nhân loại.

Về quan hệ với Việt Nam, ông Vương Quần nhấn mạnh Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa, núi sông liền một dải, nhân dân hai nước đoàn kết, gắn bó từ những năm tháng cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc đến công cuộc hiện đại hóa đất nước hiện nay.

Dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, quan hệ Trung - Việt tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Đứng trước khởi điểm lịch sử mới của hai nước, Trung Quốc sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam, không ngừng nỗ lực vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng chủ nghĩa xã hội của hai nước; thông qua hợp tác chất lượng cao, cùng có lợi tiếp thêm động lực cho sự phát triển của mỗi nước, chung tay viết nên chương mới trong công cuộc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn.