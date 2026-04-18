Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngay sau khi kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước trên cơ sở thành công rất tốt đẹp của Đại hội 14 và bầu cử Quốc hội khóa 16.

Trả lời phỏng vấn sau chuyến thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, chuyến thăm được hai bên xác định là hoạt động đối ngoại quan trọng nhất của quan hệ Việt - Trung trong năm 2026, khi hai nước đều đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Ảnh: Tân Hoa Xã

Đại hội 14 Đảng ta đề ra những mục tiêu, phương hướng lớn đưa đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới, hướng tới thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và 2045. Trong khi đó, năm nay là năm đầu tiên Trung Quốc triển khai Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 15.

Chuyến thăm cũng truyền tải thông điệp quan trọng của Việt Nam trong việc triển khai, cụ thể hóa đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, phu nhân và đoàn đã có nhiều hoạt động quan trọng, đa dạng, thể hiện tin cậy chính trị, quan hệ hợp tác toàn diện, sâu rộng giữa hai Đảng, hai nước, cũng như mong muốn chung của cả hai bên trong việc nâng tầm kết nối chiến lược quan hệ Việt - Trung.

Chuyến thăm đã đạt kết quả đặc biệt quan trọng, rất phong phú và mang tầm chiến lược sâu sắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Ngoại giao cho biết, hai bên xác định đây là hoạt động đối ngoại quan trọng nhất của hai Đảng, hai nước trong năm 2026, thể hiện sự coi trọng và tin cậy chính trị đối với quan hệ Việt - Trung trong chính sách đối ngoại của mỗi nước, mong muốn đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới trong tình hình mới.

Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc, coi đây là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược trong tổng thể đường lối đối ngoại của Đại hội 14. Trung Quốc luôn ưu tiên phát triển quan hệ với Việt Nam trong chính sách ngoại giao láng giềng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương của Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc rất trân trọng và đánh giá cao việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có chuyến thăm nước ngoài đầu tiên tới Trung Quốc ngay sau khi Quốc hội khóa 16 kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước. Phía Trung Quốc đón đoàn với nghi thức ở mức cao nhất, trọng thị và hết sức nồng hậu, với nhiều biệt lệ.

Dư luận hai nước và quốc tế hết sức quan tâm và đánh giá rất tích cực về chuyến thăm.

QUAN HỆ TRUYỀN THỐNG GẮN BÓ KEO SƠN, MẬT THIẾT

Hai lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước đã có cuộc tiếp xúc, trao đổi chân tình, sâu rộng về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, tình hình quốc tế, khu vực và trao đổi toàn diện về quan hệ song phương, đạt được những nhận thức chung quan trọng, đề ra những phương hướng lớn cho thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, tranh thủ thế mạnh của mỗi bên.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề xuất những biện pháp hết sức cụ thể nhằm tạo sự kết nối chặt chẽ trên các lĩnh vực như kinh tế, đầu tư, chính sách phát triển, cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân, du lịch...; hợp tác chặt chẽ trong những lĩnh vực mới mà Việt Nam đang có nhu cầu và Trung Quốc có thế mạnh trong giai đoạn tới.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ, qua trao đổi, hai lãnh đạo đã nhất trí và đạt những nhận thức chung quan trọng đối với định hướng phát triển quan hệ Việt - Trung lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đại học Thanh Hoa. Ảnh: TTXVN

Về chính trị, trên cơ sở sự coi trọng và tin tưởng lẫn nhau, hai bên nhất trí ủng hộ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, tăng cường các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, đồng thời phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội - Nhân Đại, MTTQ - Chính hiệp toàn quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Hai bên nhất trí việc kết nối 2 nền kinh tế; thúc đẩy các biện pháp thiết thực phát triển thương mại, đầu tư; hợp tác chặt chẽ trong việc nghiên cứu và sớm khởi công xây dựng công trình đường sắt, tạo điều kiện thông quan đối với các mặt hàng xuất khẩu hai nước...

Hai lãnh đạo cũng nhấn mạnh việc tích cực phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên trường quốc tế, tạo thêm cơ sở quan trọng, tạo thêm các điều kiện thuận lợi cho việc củng cố môi trường hòa bình, ổn định của mỗi nước.

Ưu tiên triển khai nhanh chóng các dự án trọng điểm

Chuyến thăm vừa là sự khẳng định quan hệ truyền thống gắn bó keo sơn, mật thiết giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước trong nhiều giai đoạn cách mạng được các thế hệ lãnh đạo hai bên dày công vun đắp, vừa khẳng định quyết tâm và đề ra tầm nhìn, định hướng tổng thể của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước trong việc nâng tầm kết nối chiến lược hai nước trong giai đoạn phát triển mới...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng gặp gỡ thanh niên Trung Quốc và Việt Nam tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt những thành quả phong phú, có ý nghĩa to lớn trong việc tạo thêm những cơ sở quan trọng cho sự phát triển của đất nước cũng như việc đưa quan hệ Việt - Trung lên tầm cao mới.

Trong thời gian tới, các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước hai nước sẽ quan tâm sát sao, chỉ đạo cụ thể việc triển khai các thành quả quan trọng đó.

Các ban, bộ ngành và địa phương sẽ quán triệt sâu sắc những nhận thức chung quan trọng giữa hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tích cực thúc đẩy giao lưu, tiếp xúc các cấp, đẩy mạnh hợp tác thực chất theo hướng lấy kết nối chiến lược làm trọng tâm, lấy hiệu quả cụ thể làm thước đo, lấy lợi ích của nhân dân hai nước làm mục tiêu.

Các dự án trọng điểm như đường sắt, đường bộ cao tốc, logistics và cửa khẩu thông minh sẽ được ưu tiên triển khai nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và đầu tư, bảo đảm an ninh năng lượng.

Các bộ, ngành, các địa phương, các tổ chức, các doanh nghiệp cũng trên cơ sở đó xây dựng những kế hoạch triển khai, kế hoạch hành động hoặc có những biện pháp rất cụ thể để tranh thủ và phát huy tiềm năng của hợp tác giữa hai nước trong từng lĩnh vực.