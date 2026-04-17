Sáng 17/4, tại thành phố Nam Ninh (Quảng Tây), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự lễ khởi động Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2026 với chủ đề “Củng cố nền tảng xã hội vững chắc, đoàn kết hợp tác cùng nhau phát triển”.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương nhấn mạnh, nhân dân hai nước biên giới chung sống hài hòa, giúp đỡ lẫn nhau, đã minh chứng "Mối tình thắm thiết Việt - Hoa, vừa là đồng chí vừa là anh em”.

Quảng Tây là tỉnh duy nhất của Trung Quốc tiếp giáp với Việt Nam cả trên đất liền và trên biển, sẽ cùng với các tỉnh biên giới Việt Nam, dưới sự hướng dẫn của hiệp hội hữu nghị hai nước giữ vững nguyện ước ban đầu, tiếp nối tình hữu nghị, đoàn kết hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau thực hiện tốt mục tiêu tổng thể "6 hơn".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân dự lễ khởi động Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2026. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Liên hoan nhân dân biên giới Việt - Trung được tổ chức tại vùng đất lưu giữ nhiều ký ức lịch sử chung của hai dân tộc.

Mỗi di tích tại Quảng Tây đều là một chứng tích lịch sử, kể câu chuyện về tình đoàn kết và sự thủy chung. Đó là Di tích cơ quan bí mật của Đảng Cộng sản Việt Nam - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chiến sĩ cách mạng đã sống và làm việc trong vòng tay chở che, yêu thương, đùm bọc của nhân dân Long Châu; là Trường Dục Tài - nơi ươm mầm, đào tạo hàng nghìn thanh niên ưu tú của Việt Nam; là Bệnh viện Nam Khê Sơn - nơi các thương bệnh binh Việt Nam được chăm sóc, điều trị trong những năm tháng đầy khốc liệt của lửa đạn...

Những địa danh ấy đã trở thành biểu tượng bất tử của tinh thần đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh giữa hai dân tộc.

Sức mạnh và sự bền vững của tình hữu nghị "vừa là đồng chí, vừa là anh em" Việt - Trung được đặt nền móng bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông và những nhà cách mạng tiền bối của hai nước, có cơ sở là quan hệ hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: TTXVN

Trong suốt chiều dài lịch sử, chính nhân dân là cầu nối bền bỉ, là "mạch nguồn" nuôi dưỡng và điều hòa, giúp quan hệ Việt Nam - Trung Quốc không ngừng vượt sóng vươn xa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là nhân dân biên giới và giữa thế hệ trẻ hai nước có ý nghĩa cầu nối rất quan trọng để thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa hai dân tộc, xây dựng một tương lai ngày càng tươi sáng cho quan hệ Việt - Trung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan, tổ chức nhân dân, địa phương hai nước tiếp tục tổ chức hiệu quả các hoạt động giao lưu đi lại giữa các tầng lớp nhân dân, theo đúng tinh thần "láng giềng càng đi lại thì càng thân thiết". Hai bên cần tăng cường giáo dục truyền thống hữu nghị, biến các "địa chỉ đỏ" ở hai nước thành không gian văn hóa - lịch sử sống động cho thế hệ trẻ, cùng nhau tạo nên những chương mới rạng rỡ cho quan hệ Việt - Trung; chuyển hóa sức mạnh của tình hữu nghị truyền thống thành những kết quả hợp tác cụ thể và hiệu quả, đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân dự lễ khai mạc Liên hoan nhân dân biên giới Việt - Trung. Ảnh: TTXVN

Hai bên cùng nỗ lực đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành động lực hạt nhân, hướng tới mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Quảng Tây sẽ hỗ trợ các địa phương Việt Nam triển khai các dự án chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và hạ tầng thông minh sao cho người dân biên giới được tiếp cận tiện ích hiện đại dễ dàng nhất; thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác văn hóa, lấy văn hóa làm nền tảng tinh thần, động lực phát triển nhịp cầu kết nối.

Gửi gắm niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn thế hệ trẻ không chỉ là những người tiếp nối, mà chính là những chủ nhân tương lai của hai nước, tiên phong dấn thân vào những lĩnh vực mới, trọng yếu và then chốt của thời đại số.

Đại biểu dự lễ khai mạc Liên hoan nhân dân biên giới Việt - Trung. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ, hãy nuôi dưỡng khát vọng lớn, không ngừng sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để lập thân, lập nghiệp và cống hiến; mong muốn tuổi trẻ hai nước sẽ cùng nhau "đồng kiến tạo tương lai", trở thành nhịp cầu tri thức và sức sống mãnh liệt, đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc vững bước tiến vào tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm di tích Khu học xá Trung ương

Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đến thăm di tích Khu học xá Trung ương (Trường Dục Tài Nam Ninh, Quảng Tây).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến thăm di tích Khu học xá Trung ương hay còn gọi là Trường Dục Tài Nam Ninh - địa danh lịch sử giàu ý nghĩa biểu tượng của tình hữu nghị "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt - Trung.

Những câu chuyện xúc động giữa thầy và trò Trường Dục Tài đã trở thành những giai thoại bất hủ, làm phong phú thêm kho tàng tài sản chung quý báu của tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, khắc ghi sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trước đây, cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng các đại biểu dâng hoa tưởng niệm tại tượng Bác Hồ trong khuôn viên Di tích Khu học xá Trung ương. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước xúc động chia sẻ sự bồi hồi nhớ lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm Trường Dục Tài năm 1957: Thế hệ trẻ phải biết trân trọng, biết ơn sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế; phải ra sức học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất khiêm tốn, cần cù và có tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Đại học Quảng Tây cũng như các cơ sở đào tạo khác tại Quảng Tây sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tri thức, văn hóa, mở rộng hợp tác với các trường đại học Việt Nam, đào tạo thêm nhiều nhân tài cho cả hai đất nước.

Đầu những năm 1950, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam gần đi đến thắng lợi, yêu cầu bức thiết đặt ra đối với Đảng và Nhà nước lúc này là sớm đào tạo một đội ngũ cán bộ có năng lực để phục vụ cho nhiệm vụ mới của cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông để Việt Nam xây dựng một trường đào tạo cán bộ cách mạng tại khu vực ngoại thành thành phố Nam Ninh, Quảng Tây. Phía Trung Quốc đã nhất trí đề nghị này.

Trong thời gian hoạt động, trường đã đào tạo khoảng 7.000 cán bộ, giáo viên và học sinh, trong đó, nhiều người sau này đã trở thành những cán bộ lãnh đạo, cán bộ ngoại giao, nhà kinh tế, nhà khoa học, nhạc sỹ, nhà thơ, nhà văn giỏi của đất nước.