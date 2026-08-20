Thông tin này được người phát ngôn Phạm Thu Hằng khẳng định tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều nay khi đề cập đến việc "Cục Quản lý di trú quốc gia Trung Quốc ngày 20/8 ra thông báo, kể từ hôm nay, công dân Việt Nam và Kyrgyzstan được áp dụng chính sách miễn thị thực quá cảnh 240 giờ (10 ngày) và chính sách miễn thị thực nhập cảnh 30 ngày tại Hải Nam, Trung Quốc".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ, Việt Nam hoan nghênh và mong muốn Trung Quốc tiếp tục đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Trung Quốc.

Việc này tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước đi lại, giao thương và góp phần tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân và văn hóa giữa hai nước. Trên tinh thần đó, hai nước sẽ tiếp tục hợp tác theo hướng này.

Nhóm du khách người Việt tại Trung Quốc

Theo thông báo của Cục Quản lý di trú quốc gia Trung Quốc, công dân Việt Nam và Kyrgyzstan có hộ chiếu phổ thông và vé nối chuyến có ngày và lịch trình đã được xác nhận có thể nhập cảnh Trung Quốc mà không cần thị thực qua 65 cửa khẩu mở, bao gồm Bắc Kinh và Thượng Hải, khi quá cảnh đến một quốc gia hoặc khu vực thứ ba, đồng thời có thể lưu trú tại khu vực được chỉ định không quá 240 giờ.

Ngoài ra, công dân Việt Nam và Kyrgyzstan mang hộ chiếu phổ thông có thể nhập cảnh tỉnh Hải Nam qua các cửa khẩu mở và lưu trú tại khu vực hành chính của tỉnh Hải Nam tối đa 30 ngày mà không cần thị thực.

Trong thời gian lưu trú theo hai chính sách miễn thị thực nêu trên, cá nhân có thể tham gia các hoạt động ngắn hạn như du lịch, thương mại, thăm viếng và thăm người thân.

Tuy nhiên, đối với các hoạt động cần được phê duyệt trước, chẳng hạn như làm việc, học tập và báo chí…, vẫn phải xin thị thực trước khi đến Trung Quốc.