Thạc sĩ, bác sĩ Hà Hải Nam - Khoa Ngoại bụng 1, Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) tư vấn:

Khi sử dụng chanh, bạn chớ vội bỏ vỏ mà có thể giữ lại để dùng. Ngoài mang lại mùi thơm, khử tanh chén bát, vỏ chanh chứa nhiều hoạt chất sinh học có lợi cho sức khỏe, mang đến những công dụng đáng chú ý mà không phải ai cũng biết.

1. Hỗ trợ chống oxy hóa, góp phần phòng ngừa ung thư

Vỏ chanh chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa như flavonoid, limonene và các hoạt chất thực vật khác. Những chất này giúp trung hòa gốc tự do - yếu tố liên quan đến quá trình lão hóa và sự phát triển của tế bào bất thường. Một số nghiên cứu cho thấy limonene có đặc tính chống viêm, hỗ trợ bảo vệ tế bào và có tiềm năng trong giảm nguy cơ một số bệnh lý mạn tính, trong đó có ung thư. Tuy nhiên, đây chỉ là tác dụng hỗ trợ, không thể thay thế các phương pháp điều trị y khoa.

2. Kháng khuẩn, hỗ trợ làm sạch tự nhiên

Tinh dầu trong vỏ chanh có tính kháng khuẩn nhẹ, có thể ức chế một số vi khuẩn và nấm. Nhờ đó, vỏ chanh thường được tận dụng để làm sạch tự nhiên hoặc xua đuổi côn trùng như ruồi, muỗi. Trong đời sống, nhiều người còn dùng vỏ chanh để khử mùi, làm sạch bề mặt hoặc không gian sống.

3. Hỗ trợ giảm mỡ máu, tốt cho tim mạch

Một số thành phần trong vỏ chanh, đặc biệt là pectin và các chất chống oxy hóa, có thể góp phần hỗ trợ giảm cholesterol xấu (LDL) trong máu. Điều này cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, gan nhiễm mỡ và tăng huyết áp khi được sử dụng hợp lý trong chế độ ăn.

4. Giảm đau nhức xương khớp

Trong dân gian, vỏ chanh thường được kết hợp với dầu ô liu để xoa bóp, làm dịu các cơn đau ở khớp cổ tay, đầu gối hay khuỷu tay. Tinh dầu từ vỏ chanh có đặc tính chống viêm nhẹ, hỗ trợ giảm cảm giác đau và thư giãn cơ.

5. Giúp tóc chắc khỏe, giảm gàu

Vỏ chanh chứa tinh dầu tự nhiên và vitamin, có thể hỗ trợ làm sạch da đầu, giảm gàu và giúp tóc chắc khỏe hơn. Một số người tận dụng vỏ chanh để nấu nước gội đầu hoặc kết hợp trong các phương pháp chăm sóc tóc tự nhiên.

Bạn lưu ý, vỏ chanh mang lại nhiều lợi ích nhưng cần được sử dụng đúng cách. Mọi người không nên dùng quá nhiều (khuyến nghị khoảng dưới 20g mỗi ngày) để tránh gây kích ứng dạ dày hoặc ảnh hưởng tiêu hóa. Đồng thời, bạn cần rửa sạch vỏ chanh trước khi sử dụng để loại bỏ dư lượng hóa chất.