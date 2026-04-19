Trên thực tế, những gì bạn làm ngay sau khi ăn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tiêu hóa và mức đường huyết. Những hành động tưởng chừng đơn giản như nằm nghỉ hay đi lại nhẹ nhàng cũng có thể quyết định cách cơ thể xử lý thức ăn.

Bác sĩ Hetashvi Gondaliya, chuyên khoa Đái tháo đường và Nội tiết tại Bệnh viện CK Birla (Ấn Độ) chia sẻ với Moneycontrol: “Có khá nhiều thói quen mà mọi người duy trì sau bữa ăn không chỉ làm xấu đi quá trình tiêu hóa mà còn làm rối loạn mức đường huyết”. Vì vậy, việc nhận diện và điều chỉnh những hành vi này là cần thiết để bảo vệ sức khỏe lâu dài, đặc biệt với những người có nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

Bạn không nên uống trà, cà phê ngay sau khi ăn, hãy chờ một khoảng thời gian. Ảnh: Ban Mai

Dưới đây là những điều mọi người nên tránh ngay sau khi ăn:

Nằm nghỉ: Đây là thói quen phổ biến của nhiều người sau bữa ăn. Tuy nhiên, việc nằm ngay có thể gây ra tình trạng ợ nóng và khiến hệ tiêu hóa hoạt động kém hiệu quả. Khi cơ thể ở tư thế nằm, quá trình tiêu hóa diễn ra chậm hơn và dễ gây khó chịu ở dạ dày, lâu dài có thể làm tăng nguy cơ trào ngược.

Uống trà hoặc cà phê: Việc dùng trà hoặc cà phê trong hoặc ngay sau khi ăn là thói quen không có lợi. Những loại đồ uống này có thể cản trở khả năng hấp thu dưỡng chất của cơ thể, đặc biệt là sắt và một số vi chất, từ đó làm giảm giá trị dinh dưỡng của bữa ăn. Bạn có thể chờ một lúc sau khi ăn rồi mới thưởng thức trà hoặc cà phê.

Hút thuốc: Hút thuốc sau khi ăn là một thói quen xấu cần tránh. Hành động này không chỉ làm trầm trọng thêm các vấn đề về dạ dày mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình tiêu hóa, khiến cơ thể khó hấp thu chất dinh dưỡng và làm tăng nguy cơ bệnh lý mạn tính.

Tập luyện cường độ cao: Với những người yêu thích vận động, việc tập luyện ngay sau khi ăn, đặc biệt với cường độ cao, không phải lựa chọn tốt. Khi đó, máu sẽ được ưu tiên đưa đến cơ bắp thay vì hệ tiêu hóa, làm gián đoạn quá trình xử lý thức ăn và dễ gây đầy bụng, khó chịu.

Dùng đồ uống có đường: Các loại nước ngọt hay thực phẩm chứa nhiều đường cung cấp lượng calo rỗng đáng kể. Việc tiêu thụ chúng sau bữa ăn có thể khiến đường huyết tăng vọt, đặc biệt nguy hiểm đối với người mắc đái tháo đường hoặc đang trong tình trạng kháng insulin.

Uống quá nhiều nước: Mặc dù nước rất cần thiết cho cơ thể nhưng uống quá nhiều ngay sau khi ăn có thể làm loãng dịch tiêu hóa, từ đó làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn và khiến dạ dày phải làm việc vất vả hơn.