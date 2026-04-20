Vì sao người Nhật ăn trứng sống?

Trứng là món quen thuộc trong bữa sáng ở nhiều gia đình khắp thế giới nhờ giàu protein, chất béo lành mạnh và các chất chống oxy hóa như lutein, zeaxanthin. Ngoài ra, trứng còn cung cấp các khoáng chất như choline, selen, folate, sắt cùng các vitamin thiết yếu như biotin và vitamin B12, A, D, E, K.

Không giống đa số các nước, tại Nhật Bản, việc ăn trứng sống được xem là an toàn. Bác sĩ Ấn Độ Anshuman Kaushal (chuyên khoa Ngoại tiêu hóa có 24 năm kinh nghiệm) giải thích: “Đó là vì họ có tiêu chuẩn vệ sinh cực kỳ cao và quy trình kiểm soát an toàn nghiêm ngặt, gần như không tồn tại vi khuẩn salmonella”.

Các chuyên gia khuyên bạn không nên ăn trứng sống. Ảnh minh họa: AI

Vì sao ăn trứng chín tốt hơn ăn trứng sống?

Bác sĩ Kaushal cho biết: “Ai cũng biết ăn trứng sống có rủi ro thế nhưng không ít người vẫn ăn. Tại sao? Vì vào năm 1976, trong bộ phim Rocky, tài tử cơ bắp Sylvester Stallone ăn liền 5 quả trứng sống. Trong suốt 50 năm qua, văn hóa phòng gym đã tôn sùng cảnh đó”. Không ít người cho rằng ăn trứng sống thu nhận được nhiều protein hơn nhưng thực tế không phải như vậy.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Dinh dưỡng cho thấy cơ thể hấp thu tới 91% protein từ trứng đã nấu chín, trong khi trứng sống chỉ khoảng 51%. “Vì vậy, bạn nghĩ mình đã nạp 30g protein từ trứng sống nhưng thực tế chỉ khoảng 15g được cơ thể hấp thu, 15g còn lại đi thẳng ra ngoài. Bạn còn được tặng kèm vi khuẩn salmonella", bác sĩ Kaushal nói.

Trứng sống so với trứng chín

Nấu chín không phá hủy dinh dưỡng: Việc nấu chín không phá hủy chất dinh dưỡng, nhiệt mở cấu trúc protein, giúp enzyme dễ tiếp cận và giải phóng các axit amin, từ đó tăng khả năng hấp thu.

Nấu chín giải phóng biotin: Lòng trắng trứng sống chứa một loại protein gọi là avidin. Chất này gắn với biotin và khóa lại. Khi nấu chín, avidin bị biến tính và giải phóng biotin hỗ trợ sức khỏe tóc, da và móng.

Nấu chín tiêu diệt vi khuẩn salmonella: Vi khuẩn không chỉ ở vỏ mà còn có thể tồn tại bên trong trứng. “Hãy nhìn vào thực tế ở các nước có khí hậu nóng: người bán hàng rong, không có tủ lạnh, nhiệt độ 35 độ C, trứng để ngoài 4 ngày. Khi đó, trứng trở thành bữa tiệc vi khuẩn mà bạn tự nguyện tham gia nếu ăn trứng sống”, bác sĩ Kaushal cảnh báo.

Ăn trứng thế nào cho an toàn?

Các chuyên gia khuyến nghị người dân nên ăn trứng luộc, chần hoặc ốp la. Lòng trắng cần được nấu chín hoàn toàn, lòng đỏ có thể hơi lòng đào nếu đảm bảo nguồn trứng đáng tin cậy. “Nhiệt độ bên trong phải đạt 71 độ C - đó là mức tiêu diệt được salmonella”, bác sĩ Kaushal nói.

Đặc biệt, với phụ nữ mang thai, trẻ em, người trên 65 tuổi, bệnh nhân ung thư hoặc ghép tạng, ăn trứng sống có thể ảnh hưởng rõ rệt tới sức khỏe.