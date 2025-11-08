Sau khi hoàn cảnh của anh Đỗ Đức Đạt (SN 1998, ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên) được Báo VietNamNet chia sẻ qua bài viết: “Người cha nghèo cần 60 triệu đồng cứu con trai bị thiểu năng phẫu thuật tim”, gia đình đã nhận được nhiều sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng bạn đọc. Số tiền 51.462.963 đồng, tấm lòng của bạn đọc gửi về quỹ Báo giúp đỡ anh Đạt đã được đại diện Báo VietNamNet chuyển đến tận tay gia đình.

Đại diện Báo VietNamNet trao số tiền 51.462.963 đồng tận tay gia đình anh Đỗ Đức Đạt

Như Báo VietNamNet đã phản ánh, vợ chồng ông Đỗ Đức Thành có hai người con, trong đó anh Đạt là con trai đầu, sinh ra đã không được nhanh nhẹn như bạn bè. Khi trưởng thành, gia đình đưa đi khám mới biết anh mắc chứng thiểu năng trí tuệ. Người con thứ hai may mắn phát triển bình thường.

Cuộc sống gia đình khó khăn, nhiều mâu thuẫn, năm 2013 vợ chồng ông Thành ly hôn. Ông nhận nuôi Đạt và hai bố con sống trong căn nhà cũ của cha mẹ để lại, cùng với người anh trai và chị gái ruột của ông, đều mắc bệnh tâm thần.

Để gồng gánh cả nhà, ông Thành làm đủ nghề, từ phụ hồ đến bốc vác, bất kể vất vả, nặng nhọc. Khi Đạt 12 tuổi, anh thường xuyên tím tái, ngất lịm, được bác sĩ chẩn đoán hẹp động mạch chủ, giai đoạn đầu chỉ cần dùng thuốc điều trị.

Cuối năm 2024, bệnh tình của anh Đạt trở nặng, bác sĩ thông báo cần phẫu thuật gấp với chi phí lên tới 80 triệu đồng, số tiền quá lớn đối với gia đình nghèo như ông. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của họ hàng và những tấm lòng hảo tâm, ông Thành đã gom góp đủ để con được phẫu thuật.

Tuy nhiên, do hoàn cảnh quá khó khăn, anh Đạt không được khám định kỳ, chưa đầy một năm sau, bệnh tim của anh Đạt lại tái phát nặng. Các bác sĩ cho biết anh cần thêm một ca phẫu thuật nữa, chi phí dự kiến khoảng 60 triệu đồng, lại là số tiền vượt quá khả năng của người cha nghèo đang kiệt quệ.

Sức khỏe yếu, thu nhập bấp bênh, lại phải chăm sóc cả người con khuyết tật và hai anh chị bệnh tật, ông Thành gần như không còn biết bấu víu vào đâu.

May mắn thay, sau khi hoàn cảnh éo le của anh Đạt được Báo VietNamNet đăng tải, gia đình đã nhận được nhiều sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng bạn đọc.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, anh Đạt đã được phẫu thuật tim thành công và đang điều trị phục hồi.

Ông Thành xúc động chia sẻ: “Bác sĩ nói ca mổ của con rất thành công, giờ con tôi đang phục hồi tốt. Con tôi có được như ngày hôm nay là nhờ công đức của mọi người giúp đỡ. Ân nghĩa này gia đình chúng tôi không bao giờ quên được”.